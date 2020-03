Flamengo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores en 2019, continúa este martes a la expectativa con la salud de su técnico, el portugués Jorge Jesus, después de que los resultados de una contraprueba realizada para confirmar un primer test del coronavirus resultaran no concluyentes.

De acuerdo con la información publicada por el club carioca en su portal de Twitter, el entrenador tendrá que someterse a una tercera prueba cuyo resultado se conocerá entre 24 y 48 horas.

Jorge Jesús es el único entre los miembros de la comisión técnica, los integrantes del departamento de fútbol y todos los jugadores del Flamengo que aún no sabe si contrajo la enfermedad, ya que todos los demás dieron negativo en los exámenes que se les hicieron.

El conjunto de Río de Janeiro determinó el viernes que todos fueran sometidos a exámenes luego de que el vicepresidente diera positivo por la enfermedad y una trabajadora del club presentara síntomas.

Desde los primeros tests el entrenador está bajo cuidados del departamento médico del Flamengo y de acuerdo con el club “presenta un estado de salud estable”. EFE

Se siente igual que hace un año

“Es verdad que mi test dio positivo, también es verdad que me siento normal, hoy me siento exactamente como me sentía hace un mes, un año, dos años atrás, tres, cuatro… me siento completamente normal, no tengo ningún síntoma, pero es verdad que el test me dio positivo”, aseguró Jorge Jesus a través de un video que difundió Fox Sports.

