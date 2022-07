Tras anunciar su salida del Olympique de Marsella, Jorge Sampaoli se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo. Como bien sabemos, el entrenador argentino ha tenido una carrera con muchos logros, motivo por el que ofertas no le han faltado. Sin embargo, en las últimas horas, un gigante de Sudamérica viene sondeando al estratega, con el objetivo de sumarlo entre sus filas y potenciar a su plantel en la presente temporada.

Según la información brindada por Globo Esporte, la dirigencia del Santos se ha comunicado con el DT para que vuelva a ponerse el buzo del ‘Peixe’, club que dirigió hace tres años en el Brasileirao.

La fuente citada señala que el exDT de la Selección Chilena y Universidad de Chile recibió un llamado de los directivos del conjunto brasileño, en el mismo que hablaron sobre su actual situación. No obstante, la respuesta del entrenador no fue la esperada por estos mismos, ya que por el momento no tiene en sus planes dirigir.

Cabe resaltar que Sampaoli dejó a principios de julio al Olympique de Marsella. Según el diario ‘L’Équipe’, el técnico optó por marcharse por no estar satisfecho con el actuar de la directiva en la ventana de fichajes.

Jorge Sampaoli dirigió a Santos en el año 2019. (Foto: EFE)

Momento complicado en Santos

Es necesario mencionar que la contratación del DT es un problema en el Santos. En la actualidad, el club brasileño atraviesa un mal momento económico y no tiene dinero para hacer grandes inversiones en refuerzos, algo que siempre le ha gustado a Jorge Sampaoli.

Eso sí, todo podría cambiar según la oferta que presente el ‘Peixe’, club que conoce a la perfección tras su paso por el año 2019. Cabe resaltar que el entrenador argentino no ganó títulos portando el buzo del club brasileño donde disputó un total de 59 partidos: 35 victorias, 14 empates y 15 derrotas.





