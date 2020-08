Rayo Vallecano no pudo cumplir con el objetivo de jugar la próxima temporada en LaLiga Santander. El equipo de Vallecas tendrá que disputar un año más la Segunda División española. El entrenador, Paco Jémez, decidió dar un paso, al costado al no cumplir con la meta trazada, y no continuar en el equipo. Algunos futbolistas le seguirían los pasos, este es el caso de Luis Advíncula.

El exSporting Cristal ya analiza ofertas para conocer cuál será su futuro. La más importante llega desde brasil. Fluminense quiere contar con él.

Según explica Globoesporte, el peruano sería el indicado para sutituir a Gilberto, vendido el pasado miércoles a Benfica de Portugal; sin embargo, existiría un problema: el tiempo.

El medio brasileño reveló que el club ya se puso en contacto con el agente de Advíncula, pero el mercado de fichajes en Brasil cierra el próximo lunes 10 y se volverá a abrir el 13 de octubre. Llevaría unos días hábiles realizar toda la operación y registrar al deportista en la CBF (Federación Brasileña de Fútbol), lo cual es prácticamente imposible. Esperar dos meses más para ficharlo tampoco está en los planes.

A menos que Advíncula tenga su contrato con el Rayo Vallecano rescindido dentro del periodo de contratación de España, que se extiende del 4 de agosto al 5 de octubre, no llegará a Brasil.

En Brasil, Advíncula ya fue parte del Ponte Preta en el 2013, cuando fue prestado por el Hoffenheim alemán. El año pasado, durante la Copa América, la selección peruana utilizó las intalaciones del Fluminense para entrenar en Río de Janeiro y todos los jugadores recibieron camisetas tricolores personalizadas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol Internacional: La obsesión de Casemiro para ser una pieza clave en el Real Madrid | VIDEO