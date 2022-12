Por la cabeza de Luis Suárez no pasa la idea del retiro. A pesar de que ya tiene 35 años encima, el delantero uruguayo cree que le queda cuerda para rato, razón por la que ha aceptado jugar en una de las ligas más competitivas de América: el Brasileirao. Sí, a partir de 2023 veremos al internacional con Uruguay vistiendo la camiseta de Gremio, cuyo presidente, Alberto Guerra, dijo la negociación con el futbolista charrúa tendrá un desenlace en cuestión de horas.

En declaraciones a la radio Grenal, no dio garantías sobre la contratación de Suárez, pero aseguró que está trabajando “para tener una definición en las próximas horas”. El fichaje, puntualizó, no solo depende del Gremio, sino de que se logre un acuerdo con patrocinadores que participarían en la operación, “para que no afecte a la caja ya perjudicada del club”.

“Como presidente tengo la responsabilidad de hacer negocios que no perjudiquen la caja del club. Por eso es necesaria la ayuda de socios que estén interesados en las negociaciones”, afirmó el directivo del club de Porto Alegre.

Suárez, de 35 años, regresó este año al Nacional de Montevideo, después de 16 temporadas en el fútbol europeo, una etapa en la que defendió la camiseta de equipos como el Liverpool, el Barcelona o el Atlético de Madrid.

El Gremio, un equipo histórico de Brasil con tres copas Libertadores, acaba de ascender a primera división después de pasar una temporada en la segunda categoría.

El club de Porto Alegre también anunció este viernes la contratación del centrocampista argentino Franco Cristaldo, procedente del Huracán de su país y que reforzará al club brasileño por cuatro años a partir de 2023.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR