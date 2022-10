Dará que hablar. El último lunes, Miguel Terceros se convirtió en el futbolista foráneo más joven en jugar un partido del Brasileirao. Con sus 18 años, cinco meses y 16 días, el delantero del Santos Fútbol Club ingreso al minuto 80 del duelo ante Juventude por la fecha 31 del campeonato, una situación que generó diversos comentarios de los usuarios en las redes sociales, quien destacaron el espacio que se ha hecho el boliviano en uno de los principales equipos del continente.

También conocido como ‘Miguelito’ por sus compañeros, el nacido en Santa Cruz de la Sierra llegó al ‘Peixe’ hace cuatro años, luego de ser observado constantemente mientras pertenecía y jugaba en la escuela Bolivia 2022. Con el pasar del tiempo se fue ganando la confianza de sus entrenadores, hasta que finalmente firmó un contrato como profesional para ser parte del primer equipo, portando la camiseta número 47. Hoy, con la mayoría de edad cumplida, tendría una cláusula de salida de unos 100 millones de euros, según el portal Ogol.

“Estoy muy contento de debutar como profesional en un equipo que es mundialmente conocido. Daré lo mejor de mí en cada entrenamiento para tener más minutos y seguir creciendo como jugador”, dijo el joven atacante, visiblemente emocionado, en conversación con los medios de comunicación locales tras su debut.

DECLARACIONES DE TERCEROS EN SU DEBUT🇧🇴👏💪⚽



"Estoy muy contento de debutar como profesional en un equipo que es mundialmente conocido. Daré lo mejor de mí en cada entrenamiento para tener más minutos y crecer como jugador", dijo Miguel Terceros en su debut con el @SantosFC pic.twitter.com/6WItwFglJP — Jhulisa Rushel (@jhulisa01815861) October 11, 2022





Como no podía ser de otra manera, la noticia no pasó desapercibida en su país y uno de los primeros en felicitarlo fue Jordy Molá, director de Bolivia 2022. “Vi el partido, esta mañana hablé con Miguel, estoy pendiente de todo. Una alegría inmensa lo que está logrando, no solo por convertirse en el primer jugador boliviano en jugar en el Santos FC, pero también porque es el extranjero más joven en debutar en el Brasileirao”, señaló el dirigente en entrevista con el portal Marcas.

El equipo que dirige técnicamente Orlando Ribeiro jugará nuevamente el próximo lunes 17 de octubre ante Bragantino en condición de visita, un duelo donde se espera que el atacante altiplánico vuelva a tener minutos en el terreno de juego y siga recibiendo la confianza necesaria, tal y como la tiene en su selección, donde ya ha sido convocado por Gustavo Costas e incluso debutó en la última fecha FIFA ante Senegal.

Vale señalar que el récord de ser el futbolista del exterior más joven en debutar en el Brasileirao lo tenía el argentino Manuel Lanzini, que jugó por primera vez a los 18 años, seis meses y dos días con la camiseta del Fluminense en el 2011, año en el que llego a disputar 22 encuentros con dos goles y un par de asistencias.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





No es fácil elaborar una lista con los mejores goles de la historia de los Mundiales. En este video recordarás los goles que iniciaron desde la mitad de la cancha.