Luego de la marcha de Arthur Melo a la Juventus, muchos medios empezaron a especular que Dani Alves había tenido mucho que ver con su salida del Barcelona. Sin embargo, ha sido el propio brasileño quien se ha encargado de desmentir todos los rumores.

El hoy crack del Sao Paulo negó que haya influido en el fichaje de Arthur por la ‘Juve’, pero dejó otra revelación: aconsejó a Neymar a unirse al Barcelona cuando este se debatía entre el equipo azulgrana y Real Madrid.

“Para dejarlo muy claro, que la gente habla muchas cosas que no tienen nada que ver. Al único a quien yo he intentado convencer de que fuera al Barcelona es a Neymar. Al resto, no he convencido a nadie de que fuera ni que se vaya de allí”, dijo Alves en dialogó con Cataluña Radio.

El exjugador del Barcelona, Juventus y PSG explicó que para convencer a Neymar de convertirse en jugador azulgrana lo hizo decidir entre los millones de euros de Real Madrid y la felicidad que encontraría en Camp Nou.

“La última vez que convencí a alguien de que se fuera al Barcelona fue a Neymar, y puedes preguntar a él o a quien quieras. Si tienes una oferta mega importante del Real Madrid... Lo dije claro, si quieres dinero ve al Real Madrid y si quieres ser feliz, ve al Barça”, reveló el brasileño.

Cabe recordar que además de la selección de Brasil, Neymar y Dani Alves coincidieron en el Barcelona y más tarde en el PSG.