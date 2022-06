Faltan solo cinco meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, pero los destinos de varios jugadores que están llamados a ser protagonistas de la Copa podrían estar ya definidos. Es el caso de Neymar, la figura de Brasil, que podría estar ante su última oportunidad de ganar el torneo mundialista. Aunque tiene aún 30 años y podría llegar al 2026, ha sido el propio delantero del PSG el que ha revelado que su final en la ‘Canarinha’ está cerca.

Así lo ha contado nada menos que Rodrygo, delantero del Real Madrid, quien desveló una conversación que tuvo con Neymar. En esta charla, ‘Ney’ le confiesa que ya está de salida de la selección brasileña.

“Neymar me dijo: ‘Ya me voy de la selección y la 10 es tuya”, confesó el jugador de 21 años en el podcast ‘PidPah’. Y agregó: “Ni siquiera sabía qué decirle. Estaba avergonzado, me reí y ni siquiera sabía qué decir correctamente. Le dije que tiene que jugar un poco más, que yo no quería ahora y esas cosas. Y luego se echó a reír”.

Neymar, desilusionado de los ‘torcedores’

Estas palabras de Rodrygo se suman a los rumores sobre un posible adiós de Neymar tras el Mundial de Qatar, además de confirmar el distanciamiento del hoy ‘10′ de la ‘Seleção’, que ya ha manifestado su pesar con algunos temas vinculados al combinado de su país.

“Es muy triste estar viviendo esa sensación de que cuando la selección brasileña juega no es importante. Cuando yo era hincha, cuando era chico, el partido de la selección era todo un evento. Te tenías que preparar, encontrarte con tu familia entera, te ponías la camiseta de Brasil, se colocaban las banderas brasileñas en la ventana. Era la comida, la torta, todos en casa. Era un evento. Y hoy en día ya no tiene más esa importancia. No sé por qué. No sé cómo llegamos a ese estado”, dijo el ex Barcelona en una transmisión de Twitch con Ronaldo Nazario.

Neymar suma en su palmarés con Brasil el título de la Copa Confederaciones 2020, la medalla de oro en Río 2016 y el Sudamericano Sub 20 en 2011. Sin embargo, en cuanto a los Mundiales, una terrible lesión lo sacó de la Copa organizada en su país en el 2014 en cuartos de final. Mientras que en el 2018, no pudo jugar con todo su potencial debido a una lesión en uno de los dedos de su pie.





