Neymar vuelve a ser el centro de atención en Europa, pero por razones que salen del fútbol: los medios extranjeros aseguran que estaría involucrado en un triángulo amoroso con la novia de João Félix, Magui Corceiro. El atacante del PSG, quien vio la tarjeta roja el pasado 28 de diciembre, se habría visto con la modelo en los últimos días del 2022. Por supuesto, la joven se enteró de todos los rumores y decidió dar una respuesta a través de sus redes sociales.

Todo inició cuando el astro brasileño comenzó a seguir a Magui Corceiro en Instagram. De acuerdo con los medios de España, Neymar dio ‘like’ a las fotos de la modelo, pero luego la dejó de seguir cuando ella subió una fotografía junto a João Félix, celebrando el Año Nuevo. El brasileño habría intentado pasar desapercibido.

La prensa informó que Neymar habría coincidido con la modelo portuguesa. Tras los rumores, la novia de Félix se vio obligada a defenderse. “Cuando no saben absolutamente nada, tienen que hablar sobre cualquier cosa, ¡qué vergüenza!”, señaló en Instagram Stories. Eso sí, Corceiro no dejó de seguir a ‘Ney’.

En un comunicado publicado en Twitter, la novia de João Félix agregó: “Todos los días, en todo el mundo, vemos mujeres que luchan por sus derechos, esforzándose por ser independientes y en pie de igualdad con los hombres”.

“Todos sabemos que aún queda un largo camino por recorrer, pero el cambio comienza con cada uno de nosotros. Comienza por no hacer comentarios malos en las redes sociales sobre lo que no sabe, comienza por no señalar con el dedo a alguien por tener amigos del sexo opuesto, comienza por dejar de analizar la vida de alguien en función de lo que ve en las redes sociales. Comienza con querer mejorarse unos a otros”, apuntó.

Ya había sido señalada con otro jugador

En mayo de 2022, se filtró una fotografía donde aparentemente Magui Corceiro se besaba con el jugador del Sporting de Lisboa, Pedro Porro. En aquel momento, todos salieron a desmentirlo.

“La situación que está pasando es muy incómoda. Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas. Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejen de manchar la imagen de los tres, que no es así”, comentó el defensor. Luego el mismo João Félix aclaró el asunto.





