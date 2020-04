Es tendencia. En un inesperado giro de eventos, parece ser que la vida de Neymar sufrió un giro de 180 grados luego de que a través de las redes sociales se revelara la identidad de su nuevo padrastro: un joven brasileño de 22 años que responde al nombre de Tiago Ramos.

La noticia se confirmó recién el último sábado, luego de que el propio Tiago Ramos compartiera una foto suya en su cuenta de Instagram acompañado de Nadine Santos, madre del astro brasileño del París Saint-Germain, haciendo así pública su relación sentimental con la mujer de 53 años.

“Inexplicable”, se lee en la publicación de la joven pareja de la mamá de ‘Ney’, en su intento por describir sus sentimientos hacia Nadine Santos. Sin embargo, esto no acaba solo aquí. Y es que lo que más ha llamado la atención de Tiago Ramos no es solo su edad, si no también su fama en otras redes sociales por su habilidad para el baile.

Padrastro de Neymar es viral por sus sensuales bailes en redes sociales. (Video: Twittter)

Una vez desvelada su relación con la madre de Neymar, miles de usuarios en Twitter rápidamente ‘stalkearon’ al joven brasileño encontrándose así con sus perfiles de Tik Tok, donde destaca por sus sensuales bailes al son de conocidas canciones de reguetón, que ya han comenzado a ‘incendiar’ las redes.

No cabe duda de que este muchacho es una verdadera ‘bomba sexy’, y prueba de ello son sus movimientos lentos que causan el delirio de miles de sus seguidoras. Una locura. ¿Neymar ya los habrá visto? Seguro que sí. Pero lo cierto ahora es que Tiago Ramos apunta a seguir dando que hablar en los próximos días y por qué no, meses.

TIENE LA VENIA DE ‘NEY’

“Lo inexplicable no se explica, se vive”, fue la frase con la que Nadine presentó públicamente a su pareja Thiago Ramos con una foto en Instagram que de inmediato se viralizó en Brasil. Aunque lo que más llamó la atención fue la respuesta de Neymar en la misma publicación.

El futbolista dejó un emotivo mensaje: “Sé feliz, mamá, te amo”. Y como si fuera poco, a las felicitaciones de 'Ney’ se unió su padre, Neymar Santos Sr, quien acompañó la decisión con unos emojis de aplausos.

Así se 'mueve' el nuevo padrastro de Neymar en Tik Tok. (Video: Twitter)

MÁS DE TIAGO RAMOS

Tiene dos profesiones: modelo y ‘gamer’. Pertenece al club brasileño de ‘eSports’ 4k Easy Game. Pero también le apasiona el fútbol. De hecho, es aficionado acérrimo del Real Madrid, club del que ha presumido en redes sociales fijando uno de sus viajes a la capital para visitar el estadio Santiago Bernabéu.

Pero antes de también triunfar en la red social ‘TikTok’, donde es prácticamente una celebridad, pudo seguir los pasos de su hijastro en el fútbol, pues probó suerte en el Ferroviário Atlético Clube. No obstante, las cosas no le salieron muy bien, lo que lo llevó a seguir con su carrera como modelo.

HINCHA DEL REAL MADRID

Entre sus otras aficiones también se encuentra el Real Madrid, club del que ha presumido en redes sociales fijando uno de sus viajes a la capital para visitar el estadio Santiago Bernabéu. ¿Será que puede influir en su ‘hijastro’ en el próximo mercado de fichajes?

Neymar, por su parte, continúa cumpliendo con la cuarentena a causa del coronavirus en Brasil, que ya suma al menos 1.124 muertes y la cifra de contagios ha llegado a 20.727. El país todavía está lejos del llamado pico de la pandemia.

