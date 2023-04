El proceso de recuperación parece ser más largo de lo esperado para Neymar, ya que el jugador brasileño se perderá el resto de la temporada y no podrá terminar su participación en la Ligue 1 con PSG. Luego de sufrir un esguince en el tobillo derecho, sigue en espera de volver a jugar bajo el análisis del fisioterapeuta y preparador físico. Ahora está en su país y habló sobre su futuro.

Aprovechando su estancia en Brasil, se tomó el tiempo de realizar una visita a su ex club. Neymar estuvo viendo al Santos ante el Audax Italiano en un partido de Copa Sudamericana que acabó con un 0-0. El equipo ‘blanco’ no la pasa bien en el certamen continental.

En unas declaraciones para ‘Globoesporte’, el internacional con la ‘Canarinha’ desveló qué será de él cuando abandone el PSG: “Sí, sueño con volver a jugar pronto en Santos, imagínatelo”. El brasileño, con 31 años de edad, estaría pensando en los próximos destinos de su carrera.

El actual delantero de PSG se encargó de darse un baño de popularidad y, a pesar de estar lesionado, se detuvo a hablar con los hinchas y firmar autógrafos a quienes se acercaban. Además, resaltó el apoyo de su familia en su regreso al país que lo vio nacer.

“Me siento como en casa aquí, muy feliz de estar de vuelta aquí después de diez años. Vine aquí para apoyar a Santos y recibir el cariño de la afición. Fue el club que me dio todo, que me abrió puertas a mí y a mi familia, que me reveló al mundo. Estoy muy feliz y contento de estar aquí”.

El brasileño buscará volver a su mejor nivel en la próxima temporada luego de recuperarse de la lesión. A pesar de su edad, todavía quiere mantenerse en el fútbol de élite. Con PSG termina contra en 2024, pero el bajo interés de la directiva por retenerlo podría cambiar de planes.





