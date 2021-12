Neymar Junior ha vuelto a adueñarse de las portadas brasileñas. Esta vez no ha sido por un golazo o asistencia en el Paris Saint-Germain, tampoco porque lo hayan descubierto en salidas con otra famosa modelo, sino por la espectacular discoteca subterránea que ha mandando a construir en su mansión brasileña en Río de Janeiro. El delantero del PSG ha remodelado así su vivienda con miras a la gran fiesta de fin de año que espera dar esta semana. El también exfutbolista del Barcelona no ha reparado en gastos para ser el mejor anfitrión de las celebraciones por la llegada del 2022.

Tal como se observa en un video que se ha filtrado entre la prensa rosa de Brasil, la discoteca subterránea cuenta con un gran espacio para los invitados y está totalmente equipada. Precisamente, en ese lugar ya se están haciendo pruebas de sonido para la fiesta de Neymar del viernes por la noche.

Así las cosas, Neymar ha decidido recibir el Año Nuevo en Brasil y no en las playas de Bahía tal como acostumbra. Y es que el delantero brasileño del PSG viene recuperándose de una lesión en el tobillo que lo mantiene alejado de las canchas desde hace varias semanas atrás.

La discoteca subterránea de Neymar para recibir el 2022.

¿Irá con la nueva novia?

El delantero, que pasó Navidad en Brasil, aprovechó la reunión con sus seres más cercanos para presentar en sociedad a su nueva novia, Bruna Biancardi. Ambos ya habían sido vistos juntos en varias ocasiones, pero ninguno de los dos había querido pronunciarse al respecto hasta el momento.

Y la reunión por Navidad fue la ocasión perfecta para que el propio ‘Ney’ publique una foto junto a la modelo a través de su cuenta de Instagram. Un gesto que muchos han interpretado como la confirmación oficial en sociedad de su noviazgo.

“Hoy ha sido un día para visitar a la familia y en España a mi abuela (está maravillosa, hermosa...). Pero hoy lo que me marcó fueron dos frases que pronunció: ‘esta casa que me diste, la he visto en alguna parte (...). Es exactamente lo que soñé tener’”, escribió Neymar en su perfil de Instagram en una publicación que no ha pasado nada desapercibida.





