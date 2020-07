Paolo Guerrero volvió a la actividad tras varios meses de receso por la pandemia del coronavirus (COVID-19). El delantero peruano fue parte del clásico entre Internacional y Gremio por el Campeonato Gaúcho. El resultado, sin embargo, no fue el esperado: su equipo perdió 1-0 y él no tuvo el mejor de los rendimientos.

Consumada la derrota, el entrenador de Internacional, Eduardo Coudet, intentó explicar el discreto desempeño de Paolo Guerrero y mencionó el estado del campo de juego como uno de los factores. “No me gusta hablar de los casos individuales, pero si tengo que mencionar algo de Paolo, obviamente el campo de juego no lo favorecía”, admitió el ‘Chacho', en rueda de prensa virtual.

“No quiero poner al campo de juego como una excusa. Sí entiendo que un ‘Grenal’, un espectáculo como este, tendría que tener otras condiciones, ¿no es cierto? Las características de de Paolo, sobre todo con los pies, no sale favorecido con este tipo de campo de juego. Y también no sale favorecido al no tener como acompañante a un delantero natural”, añadió el argentino.

Coudet, previamente, había puesto en evidencia que no se dieron las circunstancias para jugar con dos atacantes, como le gusta a DT. “Nos vamos conociendo. Ustedes van conociendo mi manera de pensar. A mí me gusta jugar siempre con dos delanteros. Y bueno, las circunstancias que nos vienen sucediendo a todos en esta situación que no es agradable para a nadie a nivel mundial, hemos tenido a disposición nada más que a dos delanteros”, dijo.

El Internacional de Paolo Guerrero deberá dar rápidamente vuelta a la página y empezar a prepararse con miras al duelo de este sábado (5:00 p.m. - hora peruana), ante Esportivo, en otra jornada del certamen estadual.