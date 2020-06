La Federación de Fútbol de Brasil anunció que el torneo podría comenzar el próximo 9 de agosto tras reunirse, de manera virtual, con los dirigentes de las 20 entidades que lo componen. Fluminense es uno de los grandes favoritos a levantar el título por los nombres que posee en el plantel, pero que , en buena parte, son mayores de 30 años.

El ‘Flu’ tiene a futbolistas experimentados como principales armas de ataque. Ganso, Nené y Fred son los líderes que esperan llevar al equipo de Odair Hellmann a su quinto trofeo. Este último, fue preguntado en conferencia de prensa sobre su edad y si esta podría tener repercusión en su juego. En su respuesta utilizó un claro ejemplo.

“Odair tuvo mucho éxito con Guerrero y D’Alessandro, y son del mismo perfil. Creo que tenemos que dejarlo claro, hoy con la edad no tendremos el rendimiento físico que teníamos con 20 años, pero podemos ofrecer buenos resultados. Odair no nos mencionó este ejemplo (Guerrero y D’Alessandro) para mí, ahora hablando contigo, estos dos jugadores se me vinieron a la mente y lo hicieron muy bien en el Inter jugando juntos. Lo que sea que Odair elija, pida hacer, será lo mejor para el grupo”, explicó Fred.

Odair Hellmann dirigió al Inter de Paolo Guerrero y Andrés D’Alessandro por dos temporadas, consiguiendo la Copa de Brasil 2019 y peleando la Copa Libertadores.

Fluminense no jugará en el Maracaná

Fluminense recibió el viernes la autorización de no jugar en el Maracaná un encuentro del Campeonato Carioca, tras negarse a hacerlo por considerar una “falta de respeto” disputar un partido a pocos metros de un hospital de campaña que trata casos de Covid-19.

La Federación de Fútbol del estado de Río de Janeiro (Ferj) autorizó que el partido entre Fluminense y Volta Redonda del próximo domingo se juegue en el estadio Olímpico Nilton Santos, a petición del club tricolor.

Pese a ser a puerta cerrada, Fluminense anunció que colocará simbólicamente entradas en venta, a 4 reales (0,7 dólares) para los socios y 9 reales (1,6 dólares) para los no socios y que destinará la recaudación a la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), referencia en el desarrollo de investigación en salud en Brasil.

Brasil es el segundo país más afectado por el nuevo coronavirus, detrás de Estados Unidos, con 1,2 millones de casos y unos 55.000 muertos. Y Rio de Janeiro es el segundo estado más golpeado por la pandemia, con unos 9.500 óbitos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina intensa de cardio para bajar de peso