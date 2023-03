No cabe duda que el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimiento fue un duro golpe no solo para su familia, sino también para los amantes del deporte rey. Y es que ‘Pelé' es uno de esos jugadores que revolucionó el fútbol, por lo que su recuerdo sigue vigente entre sus fanáticos y familiares. Sin embargo, a dos meses de su muerte, el exSantos sigue dando de qué hablar y en las últimas horas se pudo conocer una notica que sorprendió al mundo y sus herederos.

Según la información brindada por medios brasileños, previo a su fallecimiento, el exjugador reconoció por escrito que sería padre de una hija que no estaba oficializada de manera formal. Asimismo, la incluyó para que sea una de las personas que reciban parte de la fortuna que dejó como herencia tras su muerte.

Esta noticia no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en diferentes partes del mundo. Se trata de Maria do Socorro de Azevedo, quien se sumará a los otros seis hijos reconocidos, más dos nietos y la viuda de Pelé en el listado de los beneficiarios.

Cabe resaltar que el patrimonio que tuvo el exfutbolista tiene un estimado de 15 millones de dólares, según informaron desde el Folha de Sao Paulo. Este monto deberá ser repartido entre todos los familiares mencionados.

Los herederos buscarían apelar

Si bien es cierto que el extricampeón Mundial con la selección de Brasil incluyó a su nueva hija en su testamento, este no estaría oficializado. Y es que sus herederos reconocidos podrían realizar una maniobra para confirmar si Maria do Socorro de Azevedo es la hija de ‘O Rei’.

Ojo, en septiembre del año pasado, la Justicia brasileña respondió al pedido de Maria para hacerse la prueba de ADN y así poder confirmar su identidad. De manera sorpresiva, los abogados del exfutbolista no se negaron ante esta situación, pero nunca se llegó a concretar, puesto que el 29 de diciembre sucedió el fallecimiento de Pelé, quien no alcanzó a pasar por el examen. Eso sí, este procedimiento podría ser realizado en uno de sus hijos, con el objetivo de tener la confirmación oficial.





