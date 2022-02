Continúa en la pelea y tratamiento de su enfermedad. El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, de 81 años, fue hospitalizado nuevamente para continuar el procedimiento que viene realizando por un tumor en el colon del que fue operado en septiembre pasado.

El mensaje con la noticia fue publicado por el mismo Pelé en Instagram el domingo, acompañado de una fotografía suya en la que está sonriente y luce radiante. “Amigos, como lo he estado haciendo mensualmente, estoy yendo al hospital para continuar con mi tratamiento. Espero que haya palomitas de maíz para ver el Super Bowl pronto”, escribió el astro del fútbol. “Gracias por todos los mensajes de amor”, agregó.

El triple campeón mundial, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, continúa bajo tratamiento contra el tumor de colon que se le detectó en septiembre de 2021 y por el que ya fue operado una vez en un hospital privado de Sao Paulo.

A partir de ahí, inició un ciclo de sesiones de quimioterapia que le ha obligado a pasar por el hospital algunas veces, lo que ha generado un sinfín de rumores sobre su salud, que el propio exjugador ha tenido que desmentir públicamente.

Además del tumor, la salud de Pelé se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.

La hija aclaró rumores

Pese a que sus médicos divulgaron un boletín afirmando que le habían dado alta tras una nueva evaluación de rutina y que su estado de salud estaba bien, la red ESPN Brasil divulgó una información según la cual al “rey” se le habían detectado dos tumores, en el hígado y en el intestino, y un tercero surgiendo en el pulmón.

Tras los constantes rumores, la hija de Edson Arantes do Nacimiento, decidió salir a aclarar la situación. La joven, Kely Nascimiento publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que tranquilizó a los admiradores de la estrella.

“Ayer me bombardearon por Whatsapp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió”, afirmó Kely en la red social.

