Robinho ha buscado hacer una defensa a la difícil situación que vive en Brasil, pero lejos de solucionar sus problemas, sus declaraciones brindadas en una entrevista lo alejan más de Santos, quien suspendió su fichaje por la presión de los anunciantes sobre la acusación de violación en Italia. ‘Robao' vive sus capítulos más negros de su carrera.

Mientras espera que se resuelva la apelación sobre este acaso, Robinho sostuvo un dialogo con la prensa brasileña con muy polémicos argumentos. “En una relación entre hombres y mujeres tienen sexo oral, lo sabemos. La gente es muy hipócrita. Sabemos que hay periodistas que salen con mujeres, que beben, que consumen drogas, y que ahora me están atacando por eso”, dijo delantero para UOL Brasil.

El jugador reiteró que su mayor error fue no respetar a su esposa, quien se había ido con él a la discoteca donde tuvo lugar el acto sexual, pero se marchó antes. “El error fue no haber sido fiel a mi esposa, no cometí ningún error de violar a alguien, de abusar de alguna chica”, aseveró el deportista que pudo recupera su matrimonio luego de convertirse al cristianismo.

Robinho reconoció que Neymar lo ha contactado para brindarle todo su apoyo. “Me envió un mensaje. No es un hecho difícil de pasar. Le sucedió a Neymar también. Me apoyó y se ofreció a ayudarme con la gente que lo ayudo a defender su inocencia”, comentó el internacional sobre el caso Najila Trindade, que fue archivado.

El ex Real Madrid se comparó con el controvertido presidente de Brasil. “Me siento como Bolsonaro, todo el mundo me está atacando. En Brasil priorizan las malas noticias, me están acusando sin pruebas, como al presidente”, dijo Robinho y finalizó enfrentándose al movimiento feminista de su país. “Infelizmente, existe ese movimiento feminista, donde muchas mujeres a veces no son ni mujeres, para hablar en portugués claro”.

Robinho buscó defenderse tras suspensión de su contrato con Santos.(Video: UOL)