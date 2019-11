Quedó encantado. Hasta ahora todo lo que podemos saber y ver de Rodrygo es a través del campo de juego, y poco del día a día del jugador en la intimidad. Pero Tite, seleccionador de Brasil, ha podido dar un alcance de cómo es la nueva figura del Real Madrid cuando se apagan los reflectores de los estadios. El futbolista de 18 años tuvo su primera práctica con la selección mayor de la ‘Canarinha’ y dejó encantado al entrenador.

“He conversado con Rodrygo y le dije que tenía que estar muy orgulloso de su comportamiento. Estar orgulloso de su personalidad y actitud. Que diera a sus padres la enhorabuena por la educación que le dieron”, afirmó Tite en rueda de prensa previa al encuentro ante Argentina de este viernes.

“Rodrygo es un ejemplo para un montón de chicos jóvenes a los que les gustaría estar en su posición. No lo conozco, es el primer contacto”, aunque “me di cuenta de que cuando hizo el primer gol” se fue a abrazar a Benzema, “y cuando hizo los tres, no miró a la cámara, agarró la pelota y la besó”, explicó al referirse al ‘hat-trick’ que marcó en la Champions League ante el Galatasaray.

El delantero del Real Madrid fue llamado en lugar de Neymar, quien sigue recuperándose de una lesión muscular.

