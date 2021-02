Jorge Sampaoli ha protagonizado un escándalo este domingo en el partido entre Atlético Mineiro y Sport Recife por la fecha 27 del Brasileirao 2020. El entrenador argentino se metió al campo de juego para descargar toda su furia contra el árbitro luego de ver la tarjeta roja por reclamar un penal que se sancionó en contra de su equipo. La lamentable escena terminó con un conato de bronca en el túnel del estadio Ilha do Retiro en el estado de Pernambuco.

Cuando corrían los 87 minutos y el ‘Galo’ ganaba por 2-1, el juez del partido cobró un penal a favor del Recife. Según Sampaoli, el fallo no era justo. Se metió al campo para reclamar y terminó viendo la tarjeta roja, hecho por el que empezó a insultar hasta a los asistentes del árbitro.

“Son unos ladrones de mierda”, dijo Sampaoli mientras se retiraba de la cancha con los niveles de rabia al máximo. Como si no fuera suficiente, el exentrenador de la selección argentina armó una pelea con el cuerpo técnico rival y tuvo que ser contenido por sus asistentes del banquillo.

Para tranquilidad de Sampaoli, Atlético Mineiro marcó el 3-2 a los 98′ y se llevó los tres puntos del Ilha do Retiro. El santafecino no estará en la última fecha del Brasileirao no solo por sanción, también porque su futuro está en el Marsella del fútbol francés.

Vuelve a Europa

El otrora entrenador de la Albiceleste ha quedado fascinado con la oferta que le han hecho desde la Ligue 1 y no dudará en dejar el Mineiro para emprender una nueva aventura en el fútbol de Europa, donde ya ha dirigido al Sevilla FC hace unas temporadas.

Sampaoli tiene contrato con el Mineiro hasta fines de 2021, pero no va a cumplirlo. El argentino espera llegar a un acuerdo con el club brasileño y evitar así el pago de 650 mil euros como parte de la cláusula de rescisión. En todo caso, el Marsella podría hacerse cargo de los costos de la salida del ‘Hombrecito’.





