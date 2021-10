La selección de Brasil se perfiló como una de las favoritas para ganar el título de la Copa del Mundo 1998, pero un suceso ocurrido antes de la final será recordado por siempre por los fanáticos del fútbol. Ronaldo, joven goleador y estrella de la ‘Canarinha’, presentó problemas de salud justo antes del partido ante la local Francia, desatando gran preocupación en la plantilla.

El episodio quedó grabado en la historia del fútbol brasileño y años después, Edmundo reveló algunos detalles más de lo ocurrido en esa ocasión. “Las habitaciones eran compartidas y yo me dirigía al cuarto de Doriva, cuando vi a Ronaldo sufriendo de convulsiones. De inmediato, salí corriendo por los pasillos y empecé a gritar”, relató el exfutbolista en el podcast Inteligência.

La escena vista fue impactante, pero trataron de ayudar a Ronaldo para lograr estabilizarlo. “Estaba morado, con la lengua volteada y resoplaba. Tuvieron que desenrollarle la lengua, lo bañaron y luego de hicieron dormir”, agregó Edmundo.

“Todos sabían que había sufrido una convulsión, menos él. Había perdido el conocimiento. Apareció en la comida, se sentó, tomó un trozo de pastel y jugo de naranja. Todos estábamos tensos, lo recuerdo como si hubiera ocurrido hoy”, resaltó el exfutbolista, detallando que el ‘Fenómeno’ actuaba como si no hubiera pasado nada.

“Fue ahí que Leonardo dijo: ‘No está bien, se va a morir en la cancha’. La verdad es que se veía raro, como en las nubes. Luego, el cuerpo técnico dijo que Ronaldo no jugaría, pues iría a un hospital en París para que se le hicieran pruebas. El entrenador Mário Zagallo me explicó que yo jugaría y todo el grupo me apoyó”, resaltó Edmundo en uno de los episodios más comentados del balompié mundial.

A pesar de la confirmación de su titularidad, las cosas cambiaron pocos minutos antes de iniciarse la final. “Cada uno estaba en lo suyo, con su ritual antes del partido. En el acta, aparecí como titular, pero al poco tiempo entró Ronaldo con los médicos, hablaron un rato con el entrenador y cambió el panorama”, explicó.

“Zagallo me dijo que Ronaldo sería titular, que me lo debía tomar calma”, señaló Edmundo, que no quedó conforme con aquel juego (ingresó en los últimos 15 minutos), el cual acabó con un 3-0 a favor de Francia. “Esa Brasil le ganaba a la selección francesa ocho de cada diez partidos, pero son cosas de fútbol”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.