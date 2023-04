Tras su buen trabajo en el Real Madrid, Carlo Ancelotti es pretendido por diferentes equipos y selecciones de alto nivel. Sin embargo, la propuesta que más llamó la atención fue la que realizó la ‘Canharinha’, combinado nacional que se encuentra en la búsqueda de un nuevo DT que lidere su próximo proyecto deportivo. Eso sí, el tiempo fue pasando y no hubo una respuesta concreta por parte del italiano, motivo por el que el país sudamericano ha decidido poner una fecha límite para decidir si seguirá tras sus pasos o empezará a evaluar otras opciones en el mercado.

“La realidad es que la Selección Brasileña me quiere y eso me halaga, me encanta. Pero hay que respetar el contrato actual (vence en junio de 2024), un contrato que deseo cumplir hasta el final”, mencionó el entrenador ‘merengue’ en conferencia de prensa, dando a entender que le dirá ‘no’ a la oferta de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Eso sí, el máximo mandatario de la CBF señaló que no pierde las esperanzas de contratar a Carlo Ancelotti y espera que el DT emita una respuesta lo más antes lo posible. Y es que, en vista que se avecinan los amistosos de junio, los directivos brasileños han puesto una fecha límite: el 25 de mayo.

“Antes de pensar en el ‘Plan B’, quiero agotar todas las posibilidades del ‘Plan A”, mencionó Rodrigues, que siempre ha mencionado su aprobación por el estratega italiano, siendo su primera opción para suceder a Tite en el banquillo del ‘Scratch’.

¿Qué otras opciones maneja la Selección de Brasil?

En el caso de que Carlo Ancelotti no acepte el cargo de entrenador de Brasil, la CBF evalúa otras opciones. Por ejemplo, Fernando Diniz, actual técnico de Fluminense, es una de las grandes alternativas para tomar el cargo.

Del mismo modo, según la información brindada por ‘Mundo Deportivo’, Abel Ferreira, de Palmeiras, y Jorge Jesús, del Fenerbahçe, también son otros de los nombres que integran la lista de candidatos para el puesto de DT en la selección brasileña.





