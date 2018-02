Flamengo derrotó 3-1 a Botafogo en un difícil partido, teniendo a Vinicius Junior , ya con 17 años, como protagonista al marcar el tercer gol, con el cual cerró el cotejo. El atacante causó indignación con su celebración, donde se llevó las manos a los ojos y simuló un llanto, en clara alusión al equipo rival.

Tras esta situación, Botafogo decidió no ceder su estadio para la final que tendrá a Flamengo y Boavista en pie de lucha por el título de la Taca Guanabara. Juninho Pernambucano, ahora comentarista de TV Globo criticó duramente la actitud del futbolista perteneciente al Real Madrid.

"Hay que respetar más al perdedor, no hay que pisar su cabeza. La vida da muchas vueltas. Si él fue maduro para hacer el 'chororô' tiene que ser maduro para atender a la prensa. Si él tuvo esa actitud y se sintió cómodo... porque por más que tenga libertad de hacerlo, yo no veo en el Real Madrid, el club donde él va, a alguien hacer eso. No era necesaria esa actitud. Podría haber pasado desapercibido. Con 3-1 y el tipo haciendo eso... estoy 100% en desacuerdo. Yo no sé si sería capaz", increpó el exvolante del Olympique de Lyon.

Luego de estos comentarios, el brasileño recibió innumerables mensajes en su cuenta de Twitter. Estos, poco a poco, fueron tomando un color bastante alarmante. Las amenazas empezaron a llegar, lo cual terminó por hacer reaccionar al exseleccionado de Brasil.

"Basura humana, te voy a matar, tú eres 'paraíba', hijo de puta, maricón, ve a chupar una... fueron solo algunas cosas que me ha escrito la afición de la masa, ¿del pueblo? Llevaré las amenazas a la comisaría el lunes. No comentaré el partido. He pedido no comentarlo", publicó en su cuenta de Twitter.