Felipe Melo es uno de los jugadores con más temperamento en el actual Brasileirao. Inicio su carrera el 2001 con Flamengo y tras muchas temporadas en Europa, volvió a Palmeiras, club del cual es hincha. En entrevista a TyC Sports, Felipe hizo un repaso de su vida, contando detalles duros y algunas anécdotas del porqué su rudeza dentro del campo.

Felipe vivió en las favelas y tuvo que hacer su camino de vida con complicaciones propias de esas zonas olvidadas de Brasil: “Cuando era pequeño en la favela peleaba todos los días. Hice 10 años de jiu-jitsu y eso me ayudó”, contó el defensor exmundialista de 36 años.

“Llegaba de entrenar, y no tenía mucho para comer, nunca me faltó nada pero tampoco tenía muchas cosas. Entonces para entrenar y si estaba estresado quería hacer algo más y la lucha me ayudó muchísimo”, agregó.

Hinchaje por Boca Juniors y Lionel Messi

Felipe Melo es un conocido fan de Boca Juniors. En muchas ocasiones se habló de su traspaso al equipo argentino, pero no se concretó. El defensa contó como nació su admiración hacia el equipo que enfrentó hace algunas ediciones de la Copa Libertadores.

“Por Boca tengo simpatía. Yo vi jugar a Riquelme, después jugué contra él en Villarreal. Vi jugar a Verón, ese era una cosa de locos, es uno de mis ídolos máximos. Ese no fallaba un pase. Después no hace falta hablar de Maradona. Después Schiavi, que pegaba unas patadas de abajo arriba que me encantaban”.

Por último mostró su admiración a Lionel Messi, a quien consideró el mejor jugador de toda la historia. “No es uno que hace una bicicleta, ni otra cosa, pero es un fenómeno. No le hace falta hacer la bicicleta para ser un fenómeno”.

