Emannuel Dennis , jugador de Brujas de Bélgica, no estará presente en el duelo ante Borussia Dortmund por la Champions League . ¿La razón? El futbolista ha recibido una sanción por realizar una ‘pataleta’ que no fue del gusto del entrenador quien decidió dejarlo fuera de la convocatoria para evitar que se repita.

A sus 23 años, este tipo de actitudes no deberían de ser una constante, pero el nigeriano impresionó a más de uno luego de bajar del autobús porque no lo dejaron sentarse donde quería. Esto fue explicado por el medio belga Het Laatse Nieuws. La noticia aún no ha sido desmentida, por lo que sigue tomando fuerza.

El técnico de Brujas, Phillipe Clemerit, contó que previo a este importante partido que disputarán ante Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, el jugador fue apartado por temas disciplinarios que no gustaron al entrenador.

Dennis es recordado porque la temporada pasada le anotó un ‘doblete’ a Real Madrid en el Santiago Bernabeu y pudo mostrarse al mundo en la máxima competición de clubes de Europa.

Brujas se enfrentará a los teutones con la ausencia de uno de sus máximos goleador en esta edición de Champions League. Dennis marcó en la victoria ante Zenit y, aunque en liga no ha anotado, es uno de los más cotizados de la plantilla.

El equipo de Bélgica se ubica tercero en su grupo y solo acumula cuatro puntos. El hecho de sacar un resultado positivo, los haría soñar con una clasificación. De quedar terceros, clasifican a la Europa League. El segundo lugar es para Lazio con cinco y el primero es del ‘Vendaval’ con seis.

Dennis es recordado porque la temporada pasada le anotó un ‘doblete’ a Real Madrid en el Santiago Bernabeu y pudo mostrarse al mundo en la máxima competición de clubes de Europa.

TE PUEDE INTERESAR

VÍDEO RECOMENDADO

Fútbol Peruano: Oblitas aclaró el futuro de Gareca al mando de la selección peruana | VIDEO