Barcelona vs. Antwerp se miden este martes 19 de septiembre, en el marco de la primera fecha de la UEFA Champions League. Este encuentro, que marcará el debut de la escuadra culé en el popular certamen continental, está pactado para disputarse en el Estadio Olímpico. En esta nota de Depor te daremos a conocer todos los detalles que necesitas saber para que no te pierdas la transmisión del compromiso: a qué hora juegan, horarios en el mundo y qué canales transmitirán este partidazo.

El club azulgrana, vigente campeón liguero, afronta el encuentro animado tras sus últimos resultados que le mantienen en el segundo puesto del campeonato español, a dos puntos del Real Madrid. “Es una ilusión volver a esta competición, es el momento de dar un paso adelante en competición europea”, afirmó este lunes el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández.

“Creo que es el escenario perfecto, llegamos en un buen momento. El año pasado estuvimos bien en la competición nacional, pero no en Europa. Es la competición para dar el paso definitivo”, añadió el técnico azulgrana.

La eliminación del club azulgrana en la fase de grupos en las dos últimas temporadas fue un duro golpe que los culés confían en poder dejar atrás esta campaña. “La incomodidad que ha habido en Europa en los últimos años hay que quitársela cuanto antes”, dijo el centrocampista azulgrana Oriol Romeu, una de las últimas incorporaciones que han reforzado al equipo junto a Ilkay Gundogan o los portugueses Joao Cancelo y Joao Félix.

Los dos jugadores lusos se estrenaron como titulares y goleadores el sábado en la goleada 5-0 al Betis, lo que podría llevar a Xavi a volver a contar con ellos el martes en el Estadio Olímpico de Montjuic, temporal casa del Barça mientras se llevan a cabo las obras de remodelación del Camp Nou.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Antwerp?

El partido entre Barcelona y Antwerp está programado para el martes 19 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde en horario de Perú, y se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic. A continuación, te proporcionamos la lista de horarios en diferentes países.

El Antwerp, por su lado, acudirá al Estadio Olímpico tras imponerse 3-0 al Westerlo el sábado colocándose en la zona alta del campeonato belga. “Es la primera vez que participamos en Champions y va a ser extremadamente complicado”, reconoció este lunes el Van Bommel, señalando que “no tenemos que tener miedo, sólo jugar como nos venimos preparando todo el año”.

Los belgas aparecen sobre el papel como el equipo más débil de la llave, pero que cuenta con algunas cualidades como su capacidad goleadora. Los hombres de Van Bommel acumulan 13 goles en seis partidos de Liga, de los que cinco son obra de Vincent Janssen, que se perfila como el peligro que tendrá que vigilar la defensa azulgrana.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Antwerp?

Si deseas ver el duelo entre Barcelona y Antwerp, puedes seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de los canales de TV de ESPN, STAR Plus y Movistar Liga de Campeones en España. Para la señal en Latinoamérica, como en Perú, Colombia y Ecuador tienes la opción de verlo en ESPN y Star Plus. No te recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que se trata de una señal pirata.

Barcelona vs. Antwerp: probables alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Joao Cancelo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Alejandro Baldé; Ilkay Gündogan, Gavi, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Joao Félix.

Marc-André ter Stegen; Joao Cancelo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Alejandro Baldé; Ilkay Gündogan, Gavi, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Joao Félix. Antwerp: Jean Butez; Owen Wijndal, Toby Alderweireld, Soumalia Coulibaly, Jelle Bataille; Arthur Vermeeren, Mandela Balde; Michel-Ange Balikwisha, Jurgen Ekkelenkamp, Gyrano Kerk; Vicent Jansen.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR