Es una final adelantada. Real Madrid y Manchester City chocarán este martes 9 de mayo por el partido de ida de las semifinales de la Champions League. Carlo Ancelotti vs. Pep Guardiola. Karim Benzema vs. Erling Haaland. Se viene un duelo de poder a poder y son muchos los aficionados del fútbol que no quieren perdérselo. A continuación, te contaremos a qué hora juegan y en qué canales podrás ver el compromiso.

La ‘Casa Blanca’ ha tenido buenos resultados en la máxima competición de Europa. A pesar de que no ha tenido una buena campaña en LaLiga Santander, cuando tiene que jugar la Champions se transforma y no tuvo problemas para despachar al Liverpool y Chelsea en los octavos y cuartos de final, respectivamente.

Vinicius Junior ha anotado seis goles en el torneo y además viene en un buen momento futbolístico. Fue una de las grandes figuras de la gran final de la Copa del Rey, donde Real Madrid derrotó por 2-1 a Osasuna y se consagró campeón. Eso sí, su rival de este martes llega en un momento excelente y tendrá que hacer un esfuerzo gigante para vencerlo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City?

México | 1:00 p.m.

Estados Unidos | 3:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador | 2:00 p.m.

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela | 3:00 p.m.

Argentina, Brasil y Uruguay | 4:00 p.m.

Manchester City, por su parte, llega en modo aplanadora al partido en el Santiago Bernabéu. Ganó sus últimos cinco partidos, que sirvieron para ser líder de la Premier League y clasificar a la final de la FA Cup. En la Champions venció cómodamente al Leipzig en octavos de final y al Bayern Múnich en cuartos de final.

Erling Haaland es la gran estrella del cuadro de Guardiola. Recientemente se convirtió en el jugador con más goles (35) en una temporada de Premier League. De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva y Grealish son otros jugadores que han demostrado un gran nivel. ¿Podrá el equipo inglés conseguir un triunfo este martes en la casa del Rey de Europa?

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Manchester City?

El esperado partido entre Real Madrid y Manchester City se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, Movistar, HBO Max, beIN Sports, Univisión y Futbol Libre. Recuerda que también puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro en la web de Depor. Es una final adelantada y no te la puedes perder.

Real Madrid vs. Manchester City: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Vinicius, Benzema.

Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Aké; Rodri, De Bruyne, Gündogan; Silva, Grealish, Haaland.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.