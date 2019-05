Ajax - Tottenham EN VIVO: ¿Cómo ver en España el duelo de las semifinales de la Champions League? 

El Ajax goza de la gran oportunidad de concretar ante el Tottenham su pase a la final de la Champions League 2018-2019. Tras el 1-0 de la ida en Londres, el cuadro holandés quiere cerrar la llave de semifinales empujado por el aliento de sus hinchas. Este miércoles 8 de mayo desde las 14:00 horas (Perú y Colombia) arranca el partido bajo la señal de ESPN2 y FOX Sport para todos los países de Latinoamérica. En España, el encargado de transmitir es el canal Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

En las apuestas y las estadísticas, el Ajax es favorito frente al Tottenham. No solo por la victoria 1-0 que consiguió en la ida con gol de Donny van de Beek sino porque tiene un historial de 6 finales disputas y 4 títulos alcanzados en la Champions League. El Tottenham vive su mejor campaña en el torneo en esta temporada.

En el Johan Cruyff Arena, el Ajax también presentará los números de su espléndida temporada. Apenas tiene 1 derrota y 1 empate en los últimos 17 partidos. Es campeón de la Copa de Holanda y lidera la tabla de la Eredivisie. Contundencia letal para afrontar al Tottenham en la semifinal de vuelta de la Champions League.

Por su lado, el Tottenham ya no tiene opciones en la Premier League. Solo en la Champions League salió librado con lo justo en un grupo que lideró el Barcelona con 18 puntos, y donde se quedaron con la segunda posición por mejor diferencia de goles que el Inter de Milan ya que empataron en 8 unidades.

Sin embargo, el Tottenham no dará su brazo a torcer tan fácil y apelará a la vieja mística que alguna vez lo ganar finales europeas. Los 'Spurs' disputarían la primera final de Champions League de su historia y la quinta europea, tras ganar dos Copas Uefa (1972 y 1984), perder una (1974) y ganar una Recopa (1963).

Ajax vs. Tottenham: alineaciones posibles

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman; De Jong, Schöne; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic.

Tottenham: Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Sissoko, Eriksen, Dier o Wanyama; Son, Alli, Moura.



Árbitro: Felix Brych (ALE)

Estadio: Johan Cruyff Arena.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Champions League?

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía DAZN, Sky Sport 1 HD , Sky Sport UHD y Sky Go

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur