HOY, VER Ajax vs. Tottenham vía FOX Sports y ESPN: canales TV del mundo para seguir la Champions League

Ajax enfrenta al Tottenham por la Champions League. Uno de los dos dará el golpe desde las 14:00 horas en el Johan Cruyff Arena y será transmitido en vivo vía FOX Sports y ESPN. Conoce cómo ver el partido de fútbol en directo y dónde seguir el compromiso internacional por TV, plataformas de Internet y App móvil.

El partido de hoy entre los holandeses e ingleses se juega desde las 14:00 horas en México, Colombia, Perú; 16:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay; 17:00 horas en Brasil; 20:00 horas en Reino Unido; 21:00 horas en España y será transmitido vía FOX Sports y ESPN en diferentes partes de Latinoamérica. Además, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones en España, beIN Sport en otras partes de Europa.

Entre los elogios de media Europa gracias a la alegría de su "fútbol total" y con la obligación de no confiarse por la ventaja que le da el 1-0 conseguido en Londres, el Ajax llega al Johan Cruyff Arena acompañado de sus hinchas para lograr la clasificación histórica y reeditar la mítica temporada de la Champions League 1971-1972, cuando con el legendario Johan Cruyff al frente conquistó el triplete y se consolidó como uno de los grandes del Viejo Continente.

El Ajax de Frenkie de Jong, que llevaba sin conseguir un título desde 2014 (Liga Holanda), está muy cerca de repetir la hazaña. Encabeza la Eredivisie a dos partidos del final, con los mismos puntos que el PSV Eindhoven, pero por delante gracias a una diferencia favorable de goles, y el pasado domingo se alzó con la Copa de Holanda gracias a una contundente victoria en la final (4-0) frente al Willem II.

En el Johan Cruyff Arena, el Ajax también presentará los números de su espléndida temporada. Apenas tiene 1 derrota y 1 empate en los últimos 17 partidos. Es campeón de la Copa de Holanda y lidera la tabla de la Eredivisie. Contundencia letal para afrontar al Tottenham en la semifinal de vuelta de la Champions League.

Por su lado, el Tottenham ya no tiene opciones en la Premier League. Solo en la Champions League salió librado con lo justo en un grupo que lideró el Barcelona con 18 puntos, y donde se quedaron con la segunda posición por mejor diferencia de goles que el Inter de Milán ya que empataron en 8 unidades.



Ajax juega con Tottenham en el Johan Cruyff Arena por el pase a la final de la Champions League.

Ajax vs. Tottenham: alineaciones posibles

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman; De Jong, Schöne; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic.

Tottenham: Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Sissoko, Eriksen, Dier o Wanyama; Son, Alli, Moura.



Árbitro: Felix Brych (ALE)

Estadio: Johan Cruyff Arena.



Palabra de los técnicos del Ajax y Tottenham

El técnico del Tottenham, Mauricio Pochettino. “Estoy desesperado por ganar un trofeo. Ya sea la Copa FA, la Copa de la Liga u otras, y lo hemos intentado en los últimos cinco años. Si me piden que lleve al club al siguiente nivel, como el Real Madrid y el Barcelona, no se trata de ganar solo una copa, se trata de estar en una competición como la Liga de Campeones y ser un candidato para ganarla o la Premier League".

El entrenador del Ajax, Ten Hag: "Realmente han madurado, ciertamente en los últimos años gracias a la cantidad de partidos que han jugado. Queremos continuar con esta curva. Es sorprendente que estemos en las semifinales de la Liga de Campeones, nadie podría haber predicho al comienzo de la temporada que un equipo holandés terminaría en las semifinales de la Liga de Campeones".

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Champions League?

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía DAZN, Sky Sport 1 HD , Sky Sport UHD y Sky Go

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur