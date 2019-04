Ajax vs. Tottenham: ¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido por la Champions League?

Ajax apuntará a la victoria este martes 30 de abril cuando se vea cara a cara con el Tottenham por la ida de la semifinal de la Champions League en el Tottenham Hotspur Stadium a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur; mientras que en España lo podrás seguir a las 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones.

La escuadra holandesa ha dejado en claro que quiere quedarse con la ‘Orejona’ esta temporada. Para llegar a esta instancia del certamen europeo tuvo que dejar afuera a duros rivales como el Real Madrid en octavos de final (5-3 en el global) y la Juventus en cuartos (3-2 en el global), recientemente.

Ajax espera llegar a la final de la Champions League. (AFP) Ajax espera llegar a la final de la Champions League. (AFP) AFP

Es por ello que, teniendo el ánimo a tope, el Ajax intentará repetir su buen juego que ha maravillado a muchas personas en todo el globo, esta vez frente a un Tottenham que también saldrá a buscar la victoria en su cancha que le de tranquilidad para el duelo de vuelta.

Los ‘Spurs’, que llegan al compromiso ante los holandeses tras eliminar al Manchester City en cuartos de final por un global de 4-4, definiéndose la llave por los goles a favor, son conscientes que tendrán a un rival duro de vencer y con hambre de gloria, pero confían en el potencial que tienen como equipo para sacar el partido adelante.

Los dirigidos por Mauricio Pochettino también saben que los duelos frente al Ajax serán claves para la historia del Tottenham , pues en caso de que salgan victoriosos en la llave, el club disputará su primera final de Champions League.



Ajax vs. Tottenham: alineaciones posibles

Ajax : Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schone, van de Beek, De Jong y Ziyech, Tadic y Neres.

DT: Erik ten Hag.

Tottenham : Lloris, Sánchez, Alderweireld, Vertonghen, Trippier, Dier, Wanyama, Rose, Eriksen, Alli y Lucas Moura.

DT: Mauricio Pochettino.



¿Dónde y cómo ver en vivo por la Champions League?

Perú: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: 21:00 horas vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21:00 horas vía DAZN, Sky Ticket, Sky Sport 1 HD y Sky Go

México: 14:00 horas vía Fox Sports Norte, Fox Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: 16:00 horas vía Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: 15:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: 14:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: 15:00 horas vía Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: 16:00 horas vía Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur