La final de la Champions League se juega en Estambul y reúne a dos de los mejores equipos de la temporada: Manchester City e Inter de Milán. El cuadro italiano buscará ganar la ‘Orejona’ luego de 13 años (en 2010 campeonaron ante Bayern Múnich) y André Onana, actual arquero del club, mostró su alta expectativa por quedarse con la victoria. El camerunés sabe que no son favoritos, pero buscan dar la sorpresa.

“El partido contra el Bayern, yo le he dicho a Denzel (Dumfries) que este año ganábamos la Champions. Él me decía: ‘Andre, eso es imposible’. Yo creo desde el minuto uno. ¿Por qué? No sé. Es un sentimiento”, mencionó el portero camerunés, quien llegó esta temporada a Italia.

“Yo voy a Estambul sin miedo. Jugamos contra el mejor equipo del mundo. Será el partido más difícil de mis últimos cinco años. Pero yo confío en mis jugadores, confío en el Inter. Se que sabemos sufrir. Va a ser duro. Pero yo creo que se puede”, aseguró en la previa de la final de Champions.

André Onana llegó a Inter, procedente de Ajax. (Foto: Getty Images)

El camerunés es el portero que más paradas (44) ha realizado -le sigue Courtois con 41- y el que más veces ha dejado la portería a cero (8) en esta Liga de Campeones. Por el retrovisor aparece Ederson, con seis. La riña en esta posición es algo a tener en cuenta y hoy tendrán una dura prueba.

En caso de derrotar al City, sería el tercer meta africano que la gana. Édouard Mendy -nacido en Francia, pero internacional con Senegal- lo logró en 2021 con el Chelsea y Bruce Grobbelaar lo consiguió con el Liverpool en 1984.





¿Cuándo juegan Manchester City vs. Inter de Milán?

Manchester City e Inter de Milán se miden este sábado 10 de junio la gran final de la Champions League. Los equipos de Guardiola e Inzaghi definirán al nuevo monarca de Europa, por lo que se viene un encuentro con muchas emociones que ningún aficionado del fútbol quiere perderse.

La transmisión del partido estará a cargo de los canales TVE La 1, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España, mientras que ESPN y Star Plus lo pasará a nivel internacional. HBO Max transmite en México y TUDN en Estados Unidos. Además, podrás seguir el minuto a minuto del compromiso en la web de Depor.





