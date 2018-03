AS Roma vs. Shakhtar Donetsk : jugarán la vuelta de octavos de final de Champions League en el Estadio Olímpico de Roma. El partido se disputará el martes 13 de marzo desde las 14:45 horas (en el territorio peruano).

El encuentro será transmitido en vivo y en directo a través de la señal internacional de ESPN. El juego estará disponible online en la aplicación ESPN Play para los teléfonos móviles y computadoras.

AS Roma vs. Shakhtar Donetsk: horarios del partido

PAÍS HORARIO México 13:45 Perú 14:45 Ecuador 14:45 Colombia 14:45 Argentina 16:45 Chile 16:45 Italia 20:45

La Roma tiene una tarea complicada ante el experimentado equipo ucraniano, que venció 2-1 en la ida. Tendrá que ganar por dos goles de diferencia para alcanzar los cuartos por primera vez en la última década.

Pero el técnico romanista Eusebio Di Francesco cuenta con la buena dinámica del equipo, que el viernes venció 3-0 al Torino y la semana pasada derrotó 4-2 al Nápoles, entonces líder del campeonato italiano y ahora segundo tras la Juventus.



"Si mañana repetimos la actuación que tuvimos contra el Nápoles, creo que daremos un significativo paso adelante. Especialmente en el plano mental debemos mostrar mayor consistencia", dijo este lunes Di Francesco.



El Shakthar viaja al Olímpico con la certeza de que ha ganado sus últimos cinco partidos, contando todas las competiciones, con 18 goles a favor y uno en contra, el que recibió de la Roma.



Para batir al equipo italiano contará con Marlos, medio ofensivo de 29 años y último representante de una larga estirpe de brasileños de éxito en Donetsk, tras Willian, Fernandinho o Brandao. Tras lograr la nacionalidad hace unos meses ya ha sido internacional con Ucrania.



Otros dos brasileños, Taison y Fred, convocados este martes por Tite para los amistosos de la Canarinha, también estarán en el Olímpico. La única vez que el Shaktar alcanzó los cuartos fue en 2011, cuando eliminó justamente a la Roma.

AS Roma vs. Shakhtar Donetsk: posibles alineaciones



AS Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Under, Nainggolan, Perotti, Dzeko.



Shakhtar Donetsk: Pyatov; Butko, Orders, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko, Fred, Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra.

FUENTE: AFP