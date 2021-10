“Nothing”, en inglés (“nada” en castellano), fue la respuesta de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, sobre las críticas a su estilo de juego de Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, un rival al que da “placer” verlo jugar y con el que competirá por el liderato del grupo B de la Champions League en un duelo enorme en el Wanda Metropolitano.

“Que mañana sea un día fantástico, con un estadio extraordinario que esté lleno de camisetas rojiblancas y que recuerden que aquel partido anterior que ganamos en casa al Liverpool (por 1-0 en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2019-20) lo empezamos a ganar antes de entrar en el estadio. Creo que la gente lo tiene que recordar, porque fue un momento importantísimo para lo que los futbolistas terminaron haciendo dentro del campo”, expresó.

La proclama a la afición surgió en la primera respuesta del técnico, preguntado sobre los 17 días que acumula sin competir el conjunto rojiblanco, desde la victoria por 2-0 sobre el Barcelona del pasado 2 de octubre al encuentro de este martes, día 19, contra el Liverpool, del que remarcó todas sus numerosas cualidades.

“Ante todo, en estos momentos, tanto el Chelsea como el City y el Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico. Ver jugar a cualquiera de los tres, en un ritmo diferente, con las características diferentes de los tres, te da placer”, enfatizó el técnico, que incidió en muchas de las virtudes de su adversario.

“Te gusta ver jugar al Liverpool porque presiona alto, juega con las líneas muy cortas, tiene movilidad, es contundente, tiene duelos uno contra uno sin miedo a jugar con mucho espacio por detrás, tiene un contragolpe formidable, tiene jugadores muy rápidos en los espacios...”, enumeró durante la rueda de prensa telemática.

Klopp reafirmó que no le gusta el juego del Atlético

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, afirmó que no le gusta demasiado el estilo de juego del Atlético de Madrid, pero que no podría respetar más a su rival este martes.

El técnico germano criticó fuertemente el fútbol de los de ‘Cholo’ Simeone después de caer eliminados en octavos de final de la temporada 2019/2020.

“No jugamos bien en Madrid aquella vez, pero aprendimos mucho de aquellos dos partidos. El Atlético ha cambiado a algunos jugadores, pero no se ha debilitado”, dijo Klopp en rueda de prensa, recordando también que aquel partido se jugó en medio de la explosión de la covid.

“Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así”, dijo.

