Ante las ausencias de sus principales delanteros y la poca efectividad del equipo, la defensa ‘colchonera’ se hizo presente en la Champions League. Y es que Mario Hermoso abrió la cuenta en el Atlético de Madrid vs RB Salzburgo por la última fecha del Grupo A.

A los 39 minutos, y tras asistencia de Carrasco, Hermoso puso el 1-0 tras un remate de cabeza. Y con ello, no solo el inauguró la cuenta en el partido, también marcó su primer gol con la camiseta ‘colchonera’.

Atlético Madrid vs RB Salzburgo: la previa

Invencible en la Liga, la Champions es otra historia bien diferente para el Atlético de Madrid: aún no está clasificado a falta de 90 minutos.

No ha logrado el pase todavía porque, sobre todo, no ha sido capaz de vencer ninguno de sus dos duelos contra el Lokomotiv Moscú. A pesar de ello, estaría ya clasificado de no haber sido por el penalti anotado por Thomas Müller en el minuto 85 hace una semana.

Y porque, por extensión, nada más ha ganado un partido, precisamente contra el Salzburgo, al que doblegó por 3-2 en la segunda cita en el Wanda Metropolitano y con el que se lo juega todo este miércoles.

