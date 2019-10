Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen en el Wanda Metropolitano: partido por la Champions League 2019

Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen se enfrentan ( EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS) por la jornada 3 del grupo D de la Champions League en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid desde las 11:55 a.m. (hora peruana) y con transmisión de Fox Sports y Movistar Liga de Campeones para América Latina y España. El cuadro de Diego Simeone sale por los tres puntos en pro de seguir sumando y asegurar un lugar en los octavos de final del presente torneo. Es ganar o ganar para el 'Cholo'.

Sigue con nosotros el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que puede darle a los 'Colchoneros' el primer lugar de su serie.

El Atlético de Madrid recibe al Bayer Leverkusen en busca de tres puntos para seguir compitiendo por el liderato del grupo D de la Liga de Campeones en pugna con la Juventus.

Atlético de Madrid vs. Leverkusen: horarios y canales

España 6:55 p.m. | Movistar + | Movistar Liga de Campeones

Perú 11:55 a.m. | FOX Sports 2

México 11:55 a.m. | FOX Sports 2

Ecuador 11:55 a.m. | FOX Sports 2

Colombia 11:55 a.m. | FOX Sports 2

Bolivia 12:55 p.m. | FOX Sports 2

Paraguay 12:55 p.m. | FOX Sports 2

Venezuela 12:55 p.m. | FOX Sports 2

Argentina 1:55 p.m. | FOX Sports 2

Brasil 1:55 p.m. |

Chile 1:55 p.m. | FOX Sports 2

Uruguay 1:55 p.m. | FOX Sports 2

El equipo rojiblanco comparte la cabeza de la llave empatado a cuatro puntos con el equipo italiano, que se enfrenta al Lokomotiv de Moscú, tercer clasificado.

El Atlético, con una victoria y un empate en lo que va de competición, quiere seguir por la senda del triunfo que comenzó ante el Lokomotiv el pasado 1 de octubre.

Apoyado en su fortín del Metropolitano, el Atlético llega a este encuentro con ganas de victoria tras cuatro empates en sus últimos cinco partidos, el último el sábado frente al Valencia, que le bajó a la quinta posición de la Liga, a tres puntos del líder, el Barcelona.

Sin su tesoro más preciado

Una pieza clave en este nuevo equipo que está formando el entrenador argentino es la joven perla lusa Joao Félix, con el que no podrá contar el martes frente al Leverkusen.

El delantero portugués sufrió el sábado un esguince de grado 2 del ligamento lateral externo del tobillo derecho por lo que estará al menos dos semanas de baja, según la prensa española.

Enfrente estará un Bayer Leverkusen que marcha noveno en su campeonato doméstico y que llega al Metropolitano con la necesidad de reaccionar tras sufrir un contundente 3-0 en el campo del Eintracht de Fráncfort el viernes.

Además, el equipo alemán no puede permitirse un tropezón así el martes en el Metropolitano tras dos derrotas consecutivas en la Liga de Campeones, que lo mantienen en la última posición del grupo D con cero puntos.

Atlético de Madrid vs. Leverkusen: probables alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Felipe, Lodi; Lemar, Thomas, Saúl, Koke; Diego Costa, Morata. Entrenador: Diego Simeone (ARG)



Bayer Leverkusen: Hradecky; L. Bender, S. Bender, Ta, Baumgartlinger; Demirbay, Bellarabi, Havertz, Amiri; Volland, Alario. Entrenador: Peter Bosz (NED)



Árbitro: Artur Dias (POR)



Fuente: AFP