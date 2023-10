Atlético Madrid vs. Feyenoord se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 4 de octubre, por la fecha 2 de la UEFA Champions League. El encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Metropolitano, arrancara desde las 11:45 de la mañana (hora peruana), bajo la transmisión de ESPN, Star Plus, SKY Sports, Movistar y HBO Max para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

Jan Oblak llegó a 400 partidos vistiendo la camiseta de Atlético Madrid. (Video: Atlético Madrid)

Atlético Madrid vs. Feyenoord: probables alineaciones

Atlético Madrid: Oblak; Lino, Hermoso, Giménez, Savić, Molina; Saúl, Koke, Llorente; Griezmann y Morata.

Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Ueda y Paixão