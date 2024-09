Atlético Madrid vs Leipzig se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV en el estadio Cívitas Metropolitano, situado en Madrid, por la primera fecha de la UEFA Champions League. El encuentro está programado para jugarse este jueves 19 de septiembre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, 4:00 p.m. en Argentina y 9:00 p.m. en España) y se podrá ver en América Latina a través de la señal de ESPÑ y en la plataforma streaming de Disney Plus. En suelo español se podrá ver por Movistar Liga de Campeones. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre, señales pirata. El equipo dirigido por el ‘Cholo’ Simeone buscará iniciar su camino en el torneo con un triunfo en casa. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

Atlético Madrid pregunta a jugadores e hinchas por el nuevo formato de la Champions. (Video: Atleti)