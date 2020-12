Ya había asistido a Mario Hermoso en el primer gol, y ahora le tocó celebrar el suyo. Yannick Ferreira Carrasco marcó el 2-0 en el Atlético de Madrid vs RB Salzburgo por la Champions League, y con ello la calma para los ‘colchoneros’, quienes estarán en octavos de final.

A los 86′, y luego de una gran asistencia de Ángel Correa, el belga marcó el segundo con un remate en primera con la parte externa del pie derecho. El argentino se perfiló en la banda y le centró la pelota a Carrasco, quien venía sin marca y de cara al arco.

Atlético Madrid vs RB Salzburgo: la previa

Invencible en la Liga, la Champions es otra historia bien diferente para el Atlético de Madrid: aún no está clasificado a falta de 90 minutos.

No ha logrado el pase todavía porque, sobre todo, no ha sido capaz de vencer ninguno de sus dos duelos contra el Lokomotiv Moscú. A pesar de ello, estaría ya clasificado de no haber sido por el penalti anotado por Thomas Müller en el minuto 85 hace una semana.

Y porque, por extensión, nada más ha ganado un partido, precisamente contra el Salzburgo, al que doblegó por 3-2 en la segunda cita en el Wanda Metropolitano y con el que se lo juega todo este miércoles.