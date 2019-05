Lo veía venir: contundente análisis de Wenger previo al ridículo del Barcelona ante Liverpool

En Liverpool han hecho posible lo imposible y en Barcelona no lo pueden creer. En Cataluña creen que se trata de un sueño la eliminación del primer equipo en la vuelta de semifinales de la Champions League luego de haber ganado 3-0 en la ida, pero cayendo 4-0 en Anfield. El "You'll Never Walk Alone" se escucha más fuerte que nunca en Europa.

Quien habló sobremanera de la debacle del Barcelona en tierras inglesas fue Arsene Wenger, ex técnico del Arsenal y que hizo de comentarista en la cadena Bein Sports. Como se recuerda, el entrenador francés ha enfrentado al cuadro culé en más de una oportunidad en la Copa de Europa.

"Anfield es el estadio más vivo que hay para jugar una vuelta. Es el único lugar a donde el rival no quiere ir. La eliminatoria es de 180 minutos y la verdad que Liverpool es fuerte donde Barcelona es débil. Los 'reds' pueden marcar goles así es que básicamente lo que se vería esta noche", fue lo que dijo Wenger minutos antes del cotejo al citado medio.

Además, el DT - que se encuentra sin club en la actualidad - destacó lo bien que atacan los dirigidos por Jürgen Klopp y su contundencia de cara al arco rival. "Ellos son físicamente más fuertes y también en la contra", añadió. Sin duda que, para él, no era descabellado que los ingleses se metan en la final.

En tanto, en Barcelona hay silencio absoluto de parte de la mayoría de sus jugadores luego de ser goleados a manos del Liverpool. Tan solo les queda ganar la final de la Copa del Rey contra Valencia al ya ser campeones de LaLiga Santander.

