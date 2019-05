El verdadero 'héroe' de Anfield: el recogebolas del Liverpool vs. Barcelona del que no se deja de hablar en Inglaterra

Liverpool sorprendió al mundo entero tras eliminar al Barcelona en las semifinales de Champions League en Anfield. El equipo de Jurgen Klopp superó por un claro 4-0 a los de Ernesto Valverde y marcaron un hito importante en el torneo continental. Todos señalaron al técnico alemán como el gran héroe del partido por su genial planteamiento; sin embargo, no sería el único.

Hablamos de Oakley Connonier, de 14 años, recogepelotas situado en la esquina derecha del ataque del Liverpool en el segundo tiempo y benefició de gran manera a los 'Reds'. El joven le dio el balón rápido a Alexander- Arnold para que aproveche la distracción de la defensa del Barcelona y asiste a Origi.

El niño natural del Leeds, es un jugador de la academia del Liverpool , donde suele actuar un par de categorías por encima de lo que marca su edad, según explicó The Independent, medio que le ha puesto nombre al nuevo "héroe" de Anfield.

La viveza de Alexader-Arnold para el gol de Origi y el 4-0 ante Barcelona. (ESPN)

Da la casualidad que Trent Alexander-Arnold también fue recogebolas para el estadio del Liverpool, un buen ejemplo para Oakley, que seguramente también sueña en hacer historia en Champions como sus ídolos.

Lo que puede parecer un acto impulsivo de un chico no lo es tanto. Los medios ingleses, estuvieron estudiando la jugada y tras ver el encuentro de ida, más los partidos del Barza, se dieron cuenta que los encargados de la cantera recibieron de Klopp indicaciones.

"El Liverpool había notado la mala costumbre del Barcelona de quejarse a los árbitros cada vez que había una decisión discutida en su contra de ellos y detectaba una oportunidad", cuenta The Telegraph.

Por su parte, The Independent explica: "Carl Lancaster, uno de los mentores de la academia del club en Kirkby, tiene entre sus responsabilidades la coordinación de los recogepelotas. Les había dicho que sirvieran a los jugadores del Liverpool lo más rápidamente posible el balón el martes por la mañana. Oakley Cannonier no lo olvidó y, a los once minutos del final, le dio a Alexander-Arnold el balón"

