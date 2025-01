Barcelona vs. Atalanta chocaron por la octava jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2024-25. Para seguir la transmisión, debiste conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de operadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming a través de la plataforma de Disney Plus. Este duelo estuvo pactado para el miércoles 29 de enero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputó en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Los culés ya estaban clasificados a los octavos de final de manera directa, mientras que la ‘Dea’ buscó consolidar su ubicación entre los ocho primeros de la competición y no depender de la ronda de play-offs. El conjunto culé pasa a la siguiente etapa (19 unidades) y solo queda detrás del Liverpool.

Barcelona y Atalanta juegan por la Champions League. (Video: Barcelona)