¿Habrá milagro en Italia? Antes de que Barcelona reciba al Bayern Munich en el Camp Nou, los aficionados azulgranas estarán más pendientes que nunca del teléfono móvil, la radio o televisión para saber si el Inter tropieza con el Viktoria Plzen. No le queda de otra al elenco catalán, pues necesita que suceda esa resultado en el San Siro y vencer a los alemanes en casa para seguir soñando con la clasificación a octavos de final de Champions League.

Algo que Xavi Hernández lo tiene muy claro y sabe que la opciones de que el Barça siga adelante en la Champions son pocas: “Hay muchos números de que no pasemos, está muy difícil, pero tenemos una pequeña esperanza”, asumió el técnico catalán en conferencia de prensa.

Sin embargo, el DT tiene claro que “hay que afrontar nuestra realidad, pero miraremos todos juntos el partido (Inter vs. Viktoria Plzen) en el vestuario y después saldremos a jugar de la mejor manera posible”.

El plan B de Xavi para seguir en carrera en Europa

Si no se llegan a dar las cosas, Xavi tiene otros objetivos: “No hay que aflojar la mentalidad. Hemos reaccionado tras el clásico ante dos rivales fuertes, Villarreal y Athletic. Hay que demostrar que hemos cambiado la dinámica. Y si pasamos, bienvenido sea. Lo último que se pierde es la esperanza”.

Pase lo que pase, quiere a todos juntos: “Les necesitamos, su apoyo, independientemente de si estamos o no en octavos, es clave. Vamos dar la cara, a competir y a dejarnos la piel y demostrar que podemos competir ante estos rivales. Queremos seguir en la Champions, pero si no es así, jugaremos la otra competición (Europa League) como leones para ganarla”.

Barcelona vs. Bayern: fecha, hora y canales de TV para ver partido

Barcelona vs Bayern Munich se miden por fecha 5 de Grupo C de Champions League. El duelo estelar de la jornada del miércoles se llevará a cabo en el Camp Nou desde las 02:00 p. m. (hora peruana), con la transmisión de ESPN y STAR Plus para los países de Latinoamérica.





