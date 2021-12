Barcelona está en la obligación de vencer este miércoles (3:00 p. m.) al Bayern Múnich en Alemania para avanzar a los octavos de final de la Champions League. En ese contexto, el técnico del conjunto alemán, Julian Nagelsmann, habló sobre este partido y resaltó las cualidades del cuadro azulgrana.

“El Barcelona es un muy buen equipo, pues sigue teniendo jugadores de talla mundial. Están bajo presión en la clasificación y lo darán todo. Eso será bueno para el partido”, señaló en conferencia de prensa.

De la misma manera, considera que el problema del conjunto español es su situación económica. “Cuando sumas tantos éxitos, muchas decisiones se atrasan y se instala una cierta dejadez. A pesar de las deudas siguen saliendo adelante y convenciendo a grandísimos jugadores como, por ejemplo, Frenkie de Jong”, agregó.

El estratega alemán recalcó que sus dirigidos entrarán al campo con la mentalidad de obtener la victoria. Además, se refirió sobre la posibilidad de eliminar a la escuadra catalán. “Para nosotros, no se trata tanto de echar a nadie, sino de conseguir tres puntos”, declaró.

Por su parte, Julian Nagelsmann habló acerca de los jugadores que se perderán este encuentro. “Goretzka no pudo finalizar el entrenamiento y no estará disponible. Lo mismo ocurre con Gnabry y Choupo-Moting. Kimmich también es baja ya que se someterá a la prueba PCR el miércoles para poder salir de la cuarentena. Sabitzer tampoco no jugará”, mencionó.

Es importante mencionar que Bayern llega motivado a este encuentro tras defender la punta de la Bundesliga al ganar (3-2) al Borussia Dortmund el último sábado. Sin embargo, en esta ocasión, no contará con el apoyo del público ya que jugará a puertas cerradas debido al incremento de casos de coronavirus en Alemania.





