La primera fecha de la fase de grupos de la Champions League no ha sido positiva para el Barcelona, puesto que fueron goleados en casa por el Bayern Munich. El desarrollo del partido dejó notorias diferencias entre ambos clubes y Ronald Koeman mencionó que la causa del resultado fue el nivel de cada plantilla, entre las que destaca la falta de contrataciones en el pasado mercado fichajes de verano.

Tras el pitazo final en el Camp Nou, el técnico brindó una conferencia de prensa y principalmente resaltó las diferencias que hay entre su plantel con el del campeón alemán. “Hoy solo teníamos a tres delanteros, nada más. Hemos intentado competir mejor, pero es lo que hay”, explicó Ronald Koeman en principio.

“Hay una diferencia de calidad, tanto en equipo como conjunto. En dos o tres años, estos jugadores jóvenes del equipo van a ser mejores. Es difícil de aceptar, pero esto es lo que hay”, agregó. Desde su llegada, el DT apostó por los jóvenes talentos del club, aunque en ocasiones las circunstancias no fueron favorables.

No obstante, también resaltó algunos aspectos del juego del Barcelona. “En lo táctico, hubo muchas fases del partido que habíamos controlado. Intentamos llenar espacios cerca de Lewandowski y no me puedo quejar de la actitud”, resaltó.

“Faltó velocidad arriba, intentamos poner gente joven para dar energía, pero había diferencias entre nuestros jóvenes y sus jugadores. Han demostrado que tendrán mucho futuro, pero hoy en día hay distancia”, reflexionó el DT ante los medios. Barcelona tendrá que mejorar en ofensiva, dado que cerraron el encuentro sin disparos al arco.

“Nosotros empezamos bien, hubo algunos problemas para llegar arriba por las circunstancias del juego. Tuvimos mala suerte en el primer gol y a partir del 0-2 ha sido muy complicado. El Bayern ha demostrado que es mejor equipo que nosotros, es uno de los candidatos a ganar el título”, sentenció Ronald Koeman.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.