Un nuevo caso en la plantilla del cuadro azulgrana. Este viernes, y a poco del duelo entre Barcelona vs Bayern Munich por cuartos de final de la Champions League, el club catalán anunció a través de un comunicado un nuevo positivo por coronavirus, que se une así a Jean-Clair Todibo, también afectado por esta enfermedad. Se trata del también defensor galo Samuel Umtiti.

“Tras las pruebas PCR realizadas este jueves el jugador del primer equipo Samuel Umtiti ha dado positivo por Covid-19. El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio”, señala el club azulgrana en su comunicado.

“El Club ha informado a las autoridades deportivas y sanitarias competentes. Además, se han rastreado todas las personas que tuvieron contacto con el jugador para hacerles las pruebas PCR correspondientes”, completa la nota que el cuadro azulgrana ha compartido.

[ÚLTIMA HORA ‼️]



El jugador @samumtiti, positivo por COVID-19



🔗 Conoce todos los detalles del estado de salud del francés: https://t.co/YjLjCVPHfU pic.twitter.com/FOo8LsSWbf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 14, 2020

No viajó a Lisboa

Samuel Umtiti no ha formado parte de la delegación azulgrana que viajó a Lisboa el jueves, y que hoy se mide al Bayern Munich en busca de un cupo a semifinales a partido único en el Estadio Da Luz. El central francés no se ha recuperado de sus molestias de rodilla y por tanto no ha podido entrar en los planes de Quique Setién para la máxima competición europea.

Aleñá, sospechoso

El otro jugador que está aislado es Carles Aleñá, aunque su caso es distinto. El canterano está confinado por ser un contacto estrecho con una persona que tiene la COVID-19 y en los próximos días se le hará un nuevo test PCR. Si el centrocampista da negativo se podrá incorporar a los entrenamentos de pretemporada.

