Barcelona no la pasa bien en Europa y no solo necesita de un triunfo ante el Bayern Munich, sino de también de un milagro este miércoles en el San Siro, donde el Inter de Milán recibirá al Viktoria Plzen y espera que el equipo checo dé el golpe en Italia, para seguir soñando con los octavos de final de la Champions League.

Un panorama totalmente distinto al que vive el equipo bávaro, que ya tiene un lugar en la siguiente ronda de la Liga de Campeones y este martes llegaron a Barcelona, España, para enfrentar, un día después, a los azulgranas, al mando de Xavi Hernández, en el Camp Nou. Duelo que volverá a poner frente a frente a Robert Lewandowski con el Bayern.

Y hablando del pasado de ‘Lewa’ en Alemania, uno que no se pudo contener en referirse de él, fue su amigo Thomas Müller, quien le mandó un mensaje al delantero del Barcelona antes del decisivo partido de la Champions League.

¿Advertencia para el Barça?

“Lewy, estamos de camino”, le dijo Müller al polaco, entre risas con sus compañeros. El ariete alamán siempre ‘le ha tenido ganas’ al Barcelona, y son constantes sus declaraciones intentando picar a los azulgranas.

Como la vez que en la previa del partido en Múnich, le lanzó otro ‘recado’ a su ex compañero de equipo. “Espero que le podamos demostrar a Lewandowski que fue un error marcharse”, dijo el teutón antes del encuentro, que al final acabó con victoria del Bayern (2-0).

Barcelona vs. Bayern: fecha, hora y canales de TV para ver partido

Barcelona vs Bayern Munich se miden por fecha 5 de Grupo C de Champions League. El duelo estelar de la jornada del miércoles se llevará a cabo en el Camp Nou desde las 02:00 p. m. (hora peruana), con la transmisión de ESPN y STAR Plus para los países de Latinoamérica.





