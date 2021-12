El Fútbol Club Barcelona debe vencer este miércoles al Bayern o esperar que el Benfica no le gane al Dinamo Kiev para meterse a los octavos de final de la Champions League. Para lograrlo, el cuadro azulgrana que dirige técnicamente Xavi Hernández tiene grandes jugadores como Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé y Memphis Depay. Sin embargo, para los culés no está de más el pedir una ayuda divina, razón por la que el presidente ha puesto velas en la catedral de Múnich en nombre de todo el equipo. Así lo ha revelado tras la habitual comida de directivas.

“Tengo por costumbre visitar las iglesias y tienen una catedral muy bonita”, confesó Joan Laporta a los medios tras ser consultado por si había colocado alguna que otra vela para reforzar así la fe en acceder a la siguiente etapa de la Champions League, cuyo sorteo se llevará a cabo el lunes 13 de diciembre en Nyon.

Por otro lado, el dirigente del FC Barcelona animó a los jugadores a sacar el orgullo deportivo para lograr el objetivo en un Allianz Arena que este miércoles no tendrá público en las tribunas debido al alza de contagios de coronavirus.

“El Barça es un club que tiene una tradición, una trayectoria y queremos pasar. Es de esos partidos en que has de sacar el orgullo y se debe demostrar lo que eres. Los jugadores van a sacar el orgullo. Estoy muy confiado de que pasaremos”, aseguró.

“A pesar de que la climatología no es la más apropiada, eso no va a ser excusa para que el Barça no saque el orgullo y la dignidad”, añadió el también abogado catalán, que desde marzo de 2021 cumple segundo mandato al frente de la entidad azulgrana.

Cabe recordar que la última vez que Barcelona y Bayern Munich jugaron sin público fue en agosto de 2020 por los cuartos de final de la Champions League. Aquel encuentro terminó en un auténtico descalabro para los catalanes tras una derrota de 8-2 en el estadio Da Luz de Lisboa (Portugal).





