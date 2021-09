Barcelona vs. Benfica se ven las caras en Portugal por la jornada 2 de Champions League. Un tempranero gol de Darwin Nunez le complicó las cosas al equipo de Ronald Koeman, pero no bajó los brazos y fue en búsqueda del empate de inmediato. Luuk de Jong tuvo la jugada más clara para anotar el 1-1 pero no pudo convertir para mal de Ronald Koeman como de toda la plantilla catalana.

A los 10 minutos de juego, un pase entre líneas de Pedri encontró a Frenkie de Jong solo frente a la portería defendida por Vlachodimos. El neerlandés prefirió en descargar para Luuk, quien disparó pero fue cruzado de forma precisa por Lucas Veríssimo.

Hasta el momento, De Jong no tiene ningún gol en la presente Champions League. El máximo goleador de del torneo es Sebastien Haller, delantero del Ajax.

Barcelona vs Benfica: la previa del partido

El Barcelona fue derrotado en casa 3-0 por el Bayern de Múnich en su primer partido del Grupo E, y empató sus dos siguientes encuentros de LaLiga con el Granada y el Cádiz, antes de recuperarse con una victoria en casa 3-0 contra el Levante el domingo. Ganar en la Champions League es cosa urgente.

Lastrado durante las últimas semanas por bajas importantes, especialmente en ataque, el Barça recuperó el domingo al joven Ansu Fati, uno de las artífices de la goleada del domingo tras casi diez meses alejado de los campos. El futbolista de 18 años lleva ahora el dorsal ‘10′.

Por su parte, el equipo luso recibe al Barcelona también con la moral alta tras golear 3-1 en el campo del Guimaraes el sábado pasado acumulando siete victorias en siete partidos de su competición doméstica.





