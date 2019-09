A romperla en Champions: Ansu Fati y la posibilidad de romper un nuevo récord 

El 31 de octubre cumple 17 años, pero los regalos le han llegado con anticipación. Y es que Ansu Fati se ha ganado a pulso el privilegio de ser parte del primer equipo del Barcelona en este inicio de temporada y Ernesto Valverde ya lo confirmó para viajar a Dortmund en el debut de la Champions League. El guineano, al que ya le hacen los trámites para poder jugar con España, puede seguir batiendo récords, esta vez en el Signal Iduna Park.

Han pasado 12 años desde que un tal Bojan Krkic quedó en los libros de historia ‘culés’. El delantero, que en ese momento contaba con 17 años y tres semanas, tuvo la oportunidad de enfrentar al Olympique Lyon y convertirse en el futbolista más niño en debutar con los ‘azulgranas’ en la competición europea de más prestigio a nivel de clubes. Su futuro parecía estar ligado con la élite, pero el paso de los años lo fue mermando hasta terminar en el Montreal Impact de la MLS.

Bojan Krkic se reencontró con el gol en su nueva aventura en la MLS. (Getty) Bojan Krkic se reencontró con el gol en su nueva aventura en la MLS. (Getty)

Y es que su descenso fue tan fuerte que en las inmediaciones del Camp Nou hasta se olvidaron de un gol suyo que también significó una marca especial. En esa misma edición de la Liga de Campeones, con Frank Rijkaard en el banquillo, el jugador de origen serbio quedó como el goleador más joven en la historia del club dentro de dicha competición cuando le hizo un tanto a Schalke 04 con 17 y 207 días.

Todo eso puede quedar como una anécdota si Fati termina mostrando lo que ya hizo en la Liga Santander. Cuando todos hablaban de las lesiones de Dembelé y Messi, el de 16 años se encargó de hacerlos olvidar con la determinación de un crack que parece tener unos cuantos títulos a la espalda. Porque con su gol ante el Valencia igualó a Iker Muniain –del Athletic Club– como únicos jugadores que han anotado dos anotaciones en la Primera División española antes de cumplir los 17.

El gol de Bojan Krkic con el Barcelona que puede superar Ansu Fati. (Getty / YouTube)

Supera las fronteras

En el Barca, si Lionel Messi no ostenta un récord es algo muy raro y, de seguro, solo es cuestión de tiempo para que lo haga suyo. Sin embargo, el no poder retroceder en el tiempo es algo que le impide al argentino quedarse con los hitos que quiere seguir marcando Ansu Fati. Pero así como la rompe dentro de Cataluña, también quiere hacerlo a nivel del ‘Viejo Continente’.

Lo que pasa es que Krkic no puede ser la única víctima del dorsal ‘31’ en ‘Can Barca’. Peter Ofori-Quaye seguro se está comiendo las uñas para que otro africano no lo supere a nivel de Champions como el más chico anotando. En 1997, con la camiseta del Olympiacos, el ghanés le anotó al Rosenborg y, desde entonces, no hubo otro futbolista con menos edad que los 17 años y 195 días en anotar en esa competición tan especial.

Peter Ofori-Quaye es el jugador más joven en anotar en la Champions League. (YouTube)

De superar la muralla amarilla de Dortmund y anotar en el Signal Iduna Park, la nueva ‘joya’ del Barcelona podrá decir que marcó su primer gol en la Liga de Campeones con 16 años y 351 días, estadística que no será fácil superar para ningún futbolista ni equipo. La tarea no será sencilla, pero visto lo visto nada es imposible para el pequeño Fati, que se hace grande entre los grandes.

Pero es que no solo tendrá la primera fecha para hacer historia, sino toda la fase de grupos. Y es que Ansu acabará la primera ronda de la Champions League –el 10 de diciembre ante el Inter de Milán– con 17 años y 40 días; es decir, la edad suficiente como para seguir siendo el jugador con menos edad en anotar en el torneo, así que presión es lo que menos tiene y, siguiendo la pauta que viene mostrando, todo hace indicar que así será.

Ansu Fati anotó su segundo gol con el Barcelona ante el Valencia. (DIRECTV)

Lo que ya no podrá batir es el convertirse en el más joven en debutar en la competición, pero seguro que con lo otro le basta. El más chico seguirá siendo Celestine Babayoro, quien jugó en un Anderlecht-Steaua con solo 16 años y 87 días. Fati se tendrá que contentar con lo otro, pero ya es más que suficiente para un niño que empezó la temporada con la ilusión de romperla en el Juvenil A con Víctor Valdés.

