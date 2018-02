El Barcelona necesita un cambio urgente de tendencia y recuperar su mejor versión futbolística para encarar con más convicción de éxito los octavos de final de la Champions League, ante el partido de ida en Londres frente al Chelsea.



El Chelsea, el vigente campeón de la Premier League, mide mañana en Londres la fiabilidad del FC Barcelona de Ernesto Valverde con la moral recuperada después de sus dos últimas victorias y sabedor de que sólo un triunfo en la Liga de Campeones salvaría una decepcionante temporada.



Con el bache de enero ya prácticamente olvidado, los 'blues' de Antonio Conte llegan al trascendental duelo de Champions tras encadenar dos victorias contundentes y reparadoras. Eso sí, no suponen un baremo real esas goleadas, puesto que llegaron ante el West Brom (3-0), último clasificado en la liga, y Hull (4-0), equipo en puestos de descenso en segunda división.



Estos sonoros triunfos no hacen olvidar las derrotas recientes a manos de Watford (4-1), Bournemouth (0-3) y Arsenal (2-1), pero sí ayudan a los londinenses a recuperar la moral antes del tramo más importante de la temporada, con las eliminatorias de Champions y FA Cup al caer.



El Barcelona, a pesar de estar asentado en el liderato de la Liga, con una cómoda ventaja respecto al segundo (el Atlético de Madrid está a siete puntos), manifiesta un juego pobre y el fútbol que pone en escena no está pasando por su mejor momento y prueba de ello son los tres últimos partidos, con dos empates y un partido en Eibar en el que pese al triunfo por 0-2, el equipo local fue claro dominador del choque durante un buen tramo.



A propósito de esta gran partido, te presentamos un once conformado por las figuras de ambos equipos. ¿Te imaginas un once con Courtois en el arco, Fabregas en la volante y Messi en la delantera?