Barcelona vs. Chelsea chocan este miércoles en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League en Camp Nou. El partido empezará a las 2 y 45 de la tarde (hora peruana) y el canal encargado de la transmisión será ESPN. El duelo, que terminó empatado 1-1 en Stamford Bridge en la ida, será transmitido en señal abierta para Perú vía América TV.



La estadísticas señalan que de las once ocasiones en que el Barcelona ha llegado a la vuelta de una eliminatoria oficial con un 1-1 ha terminado pasando nueve, pero el equipo azulgrana prefiere no confiarse. "Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa, va a ser muy complicado", advirtió Ivan Rakitic.



Horarios en el mundo País Hora *Canal Perú 2:45 p.m. América TV Argentina 4:45 p.m. ESPN México 2:45 p.m. ESPN Colombia 2:45 p.m. ESPN Chile 4:45 p.m. ESPN California 11:45 a.m. beIN Sports Nueva York 2:45 p.m. beIN Sports España 8:45 p.m. Antena 3

"Queremos pasar y vamos a ir a por ellos. Tenemos que estar preparados", añadió el croata, dejando entrever que el Barcelona tratará de ponerse pronto en ventaja. Para ello, volverá a contar con Luis Suárez y Leo Messi en la delantera. El argentino rescató a su equipo en la ida en Stamford Bridge con el gol de la igualada.



Un doblete del argentino le permitiría alcanzar la barra de los 100 tantos en la 'Champions'. Suárez, en cambio, intentará acabar con la sequía goleadora que le persigue esta temporada en la 'Champions', donde aún no ha visto puerta.



Ernesto Valverde, en cambio, no podrá contar para este partido con el brasileño Philippe Coutinho, imposibilitado para jugar la 'Champions' con la camiseta azulgrana, por haber jugado partidos de esta competición con el Liverpool antes de su traspaso.



El técnico azulgrana también cuenta con la duda del capitán Andrés Iniesta, lesionado en el muslo, que volvió a entrenar con el equipo el lunes , pero Ernesto Valverde no podrá saber hasta última hora si puede contar con él.



Apoyado en su solidez en la Liga, el Barcelona recibirá a un Chelsea irregular que contabiliza cuatro derrotas consecutivas fuera de casa, dos de ellas contra Mánchester United y Mánchester City.



"No será fácil, pero tenemos que encontrar la mejor solución para afrontar este encuentro", consideró el técnico 'blue', Antonio Conte, pidiendo concentración e intensidad a su equipo.



"Hay que jugar muy bien contra un equipo como este, que es uno de los mejores del mundo, hay que estar preparados para sufrir, como ya hicimos en la ida, donde creo que estuvimos casi perfectos", dijo.



El Chelsea hizo sufrir al Barça entonces, que supo aprovechar el único error defensivo de todo el partido para igualar el encuentro con el primer gol de Messi al equipo inglés.



Conte no ha querido dar pistas sobre la escuadra que podría alinear pero, probablemente contará con el brasileño Willian, autor del tanto 'blue' en la ida y que lleva doce goles en sus últimos 18 encuentros.



El brasileño fue el gran peligro de su equipo en Stamford Bridge y seguramente querrá repetir en Camp Nou. "Vamos con ganas", aseguró el centrocampista español del Chelsea, Cesc Fábregas, exjugador azulgrana, en una entrevista a Marca.