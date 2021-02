Propulsados con un doblete de Lionel Messi en el segundo tiempo, el Barcelona mantuvo su persecución en la parte alta de la clasificación de LaLiga tras vencer el miércoles 3-0 al Elche en un partido de la primera fecha que pospuesto. Jordi Alba también anotó en el complemento para que los azulgranas recuperar la tercera plaza del torneo, dos puntos detrás del segundo Real Madrid y a cinco del líder Atlético de Madrid, el cual tiene un partido pendiente.

Tras el choque, Martin Braithwaite, uno de los protagonistas del partidos con doble asistencia, se mostró muy satisfecho por el triunfo de su equipo a pesar de que no vio puerta ante los dirigidos por Fran Escribá. Su primer pase gol fue claves para destrabar un partido complicado para los azulgranas.

“Creo que es la primera vez que doy dos asistencias en un partido, pero espero que no sea la última. Vi a Messi e intenté ayudarle para que marcara, igual que con Alba en el tercer gol. Me siento bien también dando asistencias aunque no marque”, dijo el atacante danés ante las cámaras de Barça TV.

“Estoy muy contento, hemos hecho un buen partido y ahora toca seguir en el partido del sábado ante el Sevilla”, agregó Braithwaite tras el duelo en el Camp Nou.

Martin Braithwaite fue uno de los hombres destacados ante Elche.

Los números del partido

Fue la cuarta derrota en seis partidos para el Elche, ahora penúltimo en la clasificación de 20 equipos.

Los próximos dos partidos del Barcelona serán contra el Sevilla — el sábado en el feudo del club andaluz por la Liga y luego el miércoles como local en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto catalán perdió 2-0 de visitante en la ida.

La cita de vuelta contra el PSG en la Champions será el 10 de marzo en París.





